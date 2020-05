El ministro de Educación, Martín Benavides, informó este sábado que hasta la fecha el despacho que dirige ha recibido cerca de 7 mil solicitudes de padres de familia pidiendo el traslado de sus hijos de colegios privados a públicos.

“Hasta el día de ayer hemos recibido 6 a 7 mil solicitudes para el traslado de los colegios privados a los públicos. De Lima es 6 mil y a nivel nacional 7 mil”, declaró el titular de Minedu a la prensa.

Asimismo, indicó que a partir del 8 de mayo el Minedu habilitará una plataforma virtual para que los padres puedan iniciar el proceso de matrícula en los colegios públicos.

“Hemos diseñado una plataforma virtual que estará disponible desde 8 hasta el 22 mayo para que empiecen el proceso de matrícula. Ayudará a manejar la demanda de los colegios. Además, con eso los padres van a poder conocer las vacantes para sus hijos o hijas”, sostuvo Benavides.

Respecto a la demanda que tendrían los colegios públicos con el traslado, el titular del Minedu aseguró que se está rediseñando una nueva estrategia para garantizar la educación de todos los estudiantes.

“Tenemos que hacer una ampliación de la oferta, debido a esta emergencia. Tenemos que hacer un rediseño, tenemos que contratar a nuevos profesores, entre otros mecanismos”, comentó.

“El año escolar no está perdido. Desde el 6 de abril que iniciamos la etapa no presencial, para nosotros no es un año perdido, estamos aprendiendo cosas nuevas de esta experiencia, hay vínculos con los papás que no se tenían”, agregó.

EN VIVO Ministro de Educación da detalles sobre proceso de traslado de alumnos de colegios privados a colegios públicos ► https://t.co/9Yv7QLjC1Z #QuédateEnCasa pic.twitter.com/GBbe2S4iLJ — América Noticias (@noticiAmerica) May 2, 2020

VIDEO RECOMENDADO: Coronavirus en Perú: detienen a ocho personas por celebrar el Día del Trabajador

Coronavirus en Perú: detienen a ocho personas por celebrar el Día del Trabajador