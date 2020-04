Luego de estar separada de su hijo de 7 años, Jacqueline Guerrero finalmente logró viajar al Perú gracias al apoyo de la Fundación de Asistencia Social David Herrera de Ecuador para reunirse con el pequeño. Sin embargo, una serie de trámites gestionados desde el consulado ecuatoriano han hecho imposible el reencuentro.

El pequeño se encuentra varado en la localidad de Aguas Verdes, en Tumbes, luego de que su padre fuera puesto en aislamiento por el COVID-19. Ahora, su cuidado está a cargo de unos vecinos con quien no guarda relación parental.

En un inicio, y tras la intervención del representante de la Defensoría del Pueblo en Tumbes, la Dirección de Protección Especial de Niños, Niñas y adolescentes del Ministerio de la Mujer le confirmó a la organización que si la madre viajaba con ellos podrían llevarse al pequeño.

No obstante, una vez en la frontera entre ambos países, esta autorización fue denegada, argumentando que el padre del menor, quien se encuentra inhabilitado de cuidarlo, tenía la patria potestad.

“Le expliqué el caso a la cónsul de Ecuador en Tumbes, Edith Espino, pero como el padre es peruano creen que tiene la patria potestad del niño. Esto no es así, el señor convive con la madre en la localidad del Guasmo, en Guayaquil. La única razón por la que no pudo regresar con ella fue por el cierre de fronteras y, luego, porque se contagió de coronavirus. Ellos son una familia”, explicó a Perú21 Andrea Herrera, presidenta de la fundación.

Dijo que desde hace algún tiempo, la pareja de Guerrero trabajaba en la zona fronteriza. “Ella no pudo viajar porque es diabética y tenía una cita médica, pero todos los días mantenían contacto”, aseguró.

Dijo que esta discrepancia entre la sede del Mimp en Ecuador y el consulado no permiten que la mujer pueda reunirse con su hijo. “Esta es una violación a los derechos humanos, tenemos videos de los vecinos del Guasmo que respaldan esta versión, todos saben que es una familia”, señaló.

Ante la negativa de las autoridades para permitirle reunirse con su pequeño, Guerrero se escapó la noche de ayer del hotel donde se hospedaba en Huaquillas, Ecuador, para cruzar la frontera hacia Aguas Verdes. Lamentablemente, fue detenida y deportada del país.

“Me dejó una nota y se fue, me dijo que tenía a su hijo a 15 minutos y que quería verlo, que no es posible que esté en manos de desconocidos. Ahora ya está calmada porque un médico le ha recetado calmantes, pero esto no está bien, ese pequeño está siendo cuidado por extraños”, manifestó Herrera.

Herrera dijo que desde la fundación, no dudarán en llegar hasta las últimas consecuencias siguiendo la vía legal para poder reunir a Guerrero y al menor, quien no tiene familiares en Tumbes.

Ella hizo un llamado a las autoridades de su país, y a la Dirección de Protección Especial de Niños, Niñas y adolescentes para que evalúen a detalle la situación de esta familia en pleno estado de emergencia.

Fuentes de la Cancillería del Perú informaron a este diario que este caso se deberá solucionar a nivel judicial. En tanto, una resolución del Mimp resolvió iniciar el procedimiento de desprotección familiar en favor del niño.

