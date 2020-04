Después de mucho tiempo, el presidente de la República, Martín Vizcarra, realizó una conferencia de prensa el domingo para –entre otras cosas– dar a conocer que la próxima semana arribará a nuestro país más de un millón de pruebas para detectar el temido COVID-19.

Vizcarra dijo que se trata de 800 mil pruebas rápidas (o serológicas) y 350 mil pruebas moleculares. El mandatario informó, asimismo, que esta enfermedad ha causado la muerte de 728 personas en el Perú y que el número de contagios se elevó a 27,517.

Resaltó, también, que en una semana se ha pasado de aplicar 143 mil pruebas a 232 mil. “En siete días hemos aumentado a 89 mil personas muestreadas... Es decir, más de 12,700 por día. ¿Y qué dijimos con el ministro de Salud? Que esa era la meta, que por lo menos teníamos que tener 12 mil muestras al día para estudiar la evolución del contagio”, dijo.

“Una guerra como esta no se gana con la primera línea, tiene que ser un ejército completo”



Agregó que se han reportado 1,700 nuevos casos de coronavirus al día, en promedio, en la última semana. “Son 11,889 en casos positivos en una semana. ¿Esto qué reflexión nos deja? Que estas personas no se han contagiado en la última semana sino una o dos semanas antes, en pleno estado de emergencia. Seguramente porque no respetaron la distancia social de un metro cuando fueron al mercado o porque no pensaban en la gravedad de la enfermedad”, enfatizó.

Llegarán más de 1 millón de pruebas "para cumplir meta de 12,000 tests por día”

CINCUENTA VENTILADORES

En otro momento, el mandatario señaló que ya se cuenta con 50 de los 450 ventiladores mecánicos –indispensables para implementar camas en las unidades de cuidados intensivos (UCI)– que ha adquirido el Gobierno.

Indicó que la próxima semana se entregará otro lote que ha adquirido la empresa privada y que hay otros que vienen preparando la Marina de Guerra, la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI).

“Quien tiene mayor avance en la fabricación en serie de estos equipos es la Marina, quien determina que la próxima semana ya tendremos diez de estos ventiladores... Con estos equipos esperamos llegar a las mil camas UCI que teníamos previstas”, aseveró.

Mencionó que del total de 5,258 camas para hospitalización de pacientes de COVID-19 que no desarrollaron cuadros graves, 3,765 se encuentran ocupadas y 1,493 están disponibles. En tanto, de las 719 camas UCI que hay en todo el país, 165 están disponibles.

“Hay regiones donde ya estamos casi al límite (con camas UCI), como son Loreto, Lambayeque y aquí mismo en Lima. ¿Tenemos disponibles? Sí tenemos, pero ya no con mucho holgura. El esfuerzo es incrementar la capacidad”, refirió.

En cuanto a la Villa Panamericana, recordó que ya se ha hecho una transferencia para habilitar dos torres más para los pacientes que no se encuentren graves.

Invocó a la gente, una vez más, a mantener el distanciamiento social, sobre todo al momento de acudir al mercado o estar en un bus.

TENGA EN CUENTA

* El ministro de Salud, Víctor Zamora, informó que se ha reclutado a 21,050 profesionales, los que van a ser movilizados a varias regiones del país.

* Mencionó que también se está tratando de mejorar el primer nivel de atención que se le da a los pacientes.

* El presidente Martín Vizcarra indicó que se está identificando zonas en el interior del país –como estadios– para habilitar albergues.

VIDEO RECOMENDADO

Coronavirus en Perú: Ministro del Interior afirmó que 17 policías murieron por COVID-19 27/04/2020