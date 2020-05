Aunque el presidente Martín Vizcarra ha dicho que no le dará la espalda a Lambayeque , lo cierto es que en la región se vive un infierno por el coronavirus, donde no solo el hospital está devastado. Las fosas comunes y el llanto de los lugareños no hacen sino estremecer y reflejar lo que se viene.

Lambayeque ya suma 267 muertes por COVID-19 y los casos de contagio subieron a 2,646. “Todo se fue de control”, dijo un médico a Panorama.

Esta semana fue la voz del doctor Rodolfo Cruz, jefe del Cuerpo Médico del Hospital Regional de Lambayeque, del Minsa, la que llamó la atención al quebrarse cuando brindaba declaraciones a RPP Noticias y explicaba que, por falta de personal, el nosocomio no puede enfrentar el COVID-19.

El galeno aseguró que el centro de salud hay 60 camas libres con puntos de oxígeno que no pueden ser utilizadas debido a la falta de personal preparado para atender a los pacientes. El doctor Cruz lloró y repitió varias veces que no tenía gente. Para Panorama, el doctor Manuel Soria, decano del Colegio Médico de Lambayeque, dijo: “Estamos en un desastre sanitario”.

El reportaje muestra bolsas negras que son lanzadas a fosas comunes en medio del grito de una serie de personas. No hay condiciones sanitarias. No hay respeto a los fallecidos. “Lambayeque está fuera de control”, reafirma al mismo programa el doctor Alex Paul Larrea.

A esto se suma el panorama terrible del ex penal de Picsi, en Chiclayo, donde se han reportado cuatro motines en dos semanas.

