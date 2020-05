Ángel Di Natale, o ‘Ñoño’ como le decimos de cariño, es mi tío. Nació con retardo avanzado y hoy cumple 60 años. Este es un cumpleaños distinto porque no está rodeado de todos sus hermanos y sobrinos. Hoy la comunicación es solo a través de un teléfono o una computadora que no sabe manipular.





Sí, es todo diferente pero eso no evita que sonría cuando le comentamos sobre los saludos que le envían, o mientras abre algún regalo que, con las medidas de seguridad, llegaron a sus manos. Muchos planes para los 60 se esfumaron, un viaje planificado, una reunión más especial que la de 2019, pero eso pierde peso con su alegría contagiante que aumenta cada 19 de mayo.

Desde que inició el estado de emergencia se acabaron sus salidas casi a diarias acompañado de uno de sus hermanos. Ya no más caminatas en el parque ni visitas a la tienda. No se ha podido hacer el corte de cabello mensual, no recibe sus acostumbradas propinas, pero a diferencia de muchos, él entendió bien por qué es diferente este año.

Ángel mira noticias todos los días. En las primeras semanas del estado de emergencia incluso llevaba la cuenta de cuántas personas morían por COVID-19, y aunque sus dedos y los nuestros ya no son suficiente para contarlos, la cifra la tiene en su mente.

DESDE LA AZOTEA

Sus días en cuarentena las pasa acompañado de su fiel amigo Oddy, celebrando cada una de sus travesuras, y aunque son momentos difíciles, con él todo parece más sencillo.

Desde la azotea -donde inicialmente no quería ni asomarse por temor a que la policía lo lleve a la cárcel- se sorprende cada vez que alguien en la calle sin mascarilla o cuando ve pasar a personas en grupo. A veces hasta nos pasa la voz aparentemente para que le expliquemos el por qué hay quienes no acatan las normas. Nosotros tampoco sabemos cómo explicárselo.

‘Ñoño’ tiene claro que solo se debe salir a comprar productos de primera necesidad y que al regresar a casa toca toda una rutina de limpieza que él ha visto en nosotros y a la cual ya se acostumbró.

¿Crees que es difícil vivir encerrado más de 60 días?

Pues imagine el reto que él tiene, pero aprendió a cuidarse, a que lo más seguro es estar en casa y que, aunque extraña ese programa de reality que tanto criticamos y que solo por él quiero que vuelva, esto pasará y volverá a reír con sus seres queridos sin necesidad que exista una pantalla de por medio.

Ángel se quedará en casa por el tiempo que sea necesario, pues lo que no pudo hacer cuando cumplió 60 años lo podrá hacer cuando cumpla 61 o cuando se pueda. ¿Seguirás su ejemplo?

VIDEO RECOMENDADO

Giovanna Prialé habla sobre el retiro del 25% de las AFP