El temor y la enorme cantidad de información sobre posibles tratamientos contra el COVID -19 han empujado a muchas personas a comprar medicamentos sin contar con receta ni medir el daño que esto puede causarles.

La automedicación es una práctica habitual en el Perú. Un estudio publicado en 2016 en la revista médica del Instituto Nacional de Salud (INS) indica que el 56% de las personas encuestadas compraba antibióticos sin prescripción. Basta detenerse en uno mismo o en las personas alrededor para notar cuán común es eso.

En los meses de pandemia, esa costumbre se ha alimentado del temor que causa la propagación del coronavirus SARSCoV-2. No existe tratamiento probado ni vacuna. En cambio, hay mucha información sobre estudios que hablan de la efectividad de ciertos fármacos para tratar este mal, lo que alienta a algunos a comprar medicamentos porque creen que se puede prevenir este mal. No hay, sin embargo, evidencia de que eso sea posible.

“Una medicina tiene como fin aliviar una dolencia o eliminar una bacteria. Ningún medicamento es totalmente seguro. Una aspirina o un antibiótico pueden causar efectos adversos y hasta ser fatales si un médico no hace primero las pruebas del caso antes de dar una receta”, explica César Cabezas, jefe del INS.

EL RIESGO DE LA MODA

En el último mes, la hidroxicloroquina ha adquirido una atención que pocas veces ha tenido un medicamento. Un estudio publicado en la International Journal of Antimicrobial Agents informaba sobre su efecto positivo en algunos pacientes infectados por el coronavirus.

El 25 de mayo, la OMS informó que detuvo los ensayos clínicos con este fármaco al detectar que aparentemente aumentaba las tasas de mortalidad entre los enfermos. Sin embargo, esta misma organización anunció que ha retomado los ensayos. Como ocurre en estos casos, descubrir un tratamiento eficaz tomará tiempo y los resultados de las pruebas preliminares pueden ser contradictorios.

Aumenta uso de píldora "del día siguiente" en Huancavelica

“Entiendo la ansiedad por la pandemia y que uno busca una manera de protegerse, pero la automedicación no es el camino. No podemos salir a comprar una medicina basados en estudios que no son concluyentes e información que cambia a diario. Si uno tiene síntomas de la enfermedad, debe acudir a un especialista”, explica Cabezas.

Elegir mal una medicina no es el único problema que la automedicación ocasiona. Existe un mercado negro de fármacos en el cual se ofertan productos vencidos, adulterados y almacenados en lugares inadecuados, pero que atraen a clientes con precios más bajos que las boticas y farmacias. Manuel Espinoza, infectólogo del IN S, explica que comprar medicinas sin una receta, en vez de traer alivio, ocasiona problemas a uno mismo y también al resto.

“El apuro y el miedo a veces nos hacen acudir a espacios informales de venta. Es importante recalcar que no se debe comprar medicina en cualquier lugar, mucho menos aventurarse a tomar algo sin tener la orden de un doctor, en especial cuando enfrentamos una enfermedad nueva. Otro problema notorio en esta pandemia es que hay gente comprando remedios ‘por si acaso’, para prevenir la enfermedad, y lo único que se logra es desabastecimiento. Eso afecta directamente a quienes sí las necesitan”, comenta.

INFORMACIÓN SIN CERTEZA

Carlos Cáceres es un epidemiólogo social que ha seguido los estudios que han salido sobre los tratamientos para combatir el COVID -19. “Aquí no hay dueños de la ciencia”, dice cuando se le pregunta sobre los peligros de la automedicación.

Según este especialista en Salud Pública de la Universidad Cayetano Heredia, al ser el COVID -19 una enfermedad nueva, hay instituciones y financistas que están invirtiendo tanto en encontrar un tratamiento como en una vacuna. Estas dos tendencias, explica, están en disputa, lo que ha producido un debate en revistas científicas y en una enorme cantidad de información contradictoria sobre los efectos de hidroxicloroquina o la ivermectina, otro fármaco que está siendo investigado para probar sus efectos contra el COVID -19, y que también ha ganado gran notoriedad.

Como no hay cura para el resfrío o gripe, lo natural es tratar los síntomas con ciertas pastillas (paracetamol) y descansar.

“En este escenario de pandemia, y con tanta información del tema, no hay que satanizar a la gente por automedicarse. Todos tienen dudas y quieren cuidarse. Si toman algo es porque creen que puede ayudarlos. Por supuesto que no está bien automedicarse, pero este es un síntoma de un problema mayor: la falta de atención temprana en esta primera etapa. Con líneas de emergencia y servicios médicos saturados, la atención demora y eso genera angustia en la ciudadanía. Para evitar la automedicación, hay que promover respuestas rápidas”, dice Cáceres.

ATENCIÓN TEMPRANA

Durante los primeros meses de la emergencia sanitaria, explica el jefe del INS, César Cabezas, el enfoque del Minsa para enfrentar la pandemia fue hospitalario: aumentar el número de camas, respiradores y trabajar con los pacientes cuando llegaban al hospital. Eso ha comenzado a cambiar.

“Para prevenir problemas como la automedicación, el enfoque es ahora comunitario”, explica el especialista. “Estamos activando los centros de salud y postas locales para una atención temprana. Así atacamos los síntomas en una primera etapa y reducimos la hospitalización. Además, junto al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, se implementó una red se seguimiento a adultos mayores para saber si hay peligro para ellos. Con esto se les puede atender de manera rápida, sin esperar que tengan un cuadro complicado por la enfermedad”.

Si la automedicación es un síntoma, y el miedo y la desinformación sus causas, la atención temprana y oportuna es un tipo de respuesta que debe permanecer en el sistema de salud aún después de superar esta pandemia.

VIDEO RECOMENDADO