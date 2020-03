Desde que el coronavirus comenzó a infectar al mundo se empezó a crear una urgencia y demanda de mascarillas sin precedentes. Incluso, mucho antes de que el Covid-19 llegara a nuestro país, ya eran miles las personas que las compraban de forma indiscriminada.

Con el paso de las semanas, hemos visto personas con distintos tipos de mascarillas. Las regulares, de tela, que no cuestan mucho y las más simples que también están agotadas. Además, hemos visto unas algo más avanzadas, si se quiere decir así, que llevan una pequeña válvula o filtro que permite respirar mejor.

Presidente Martín Vizcarra da conferencia de prensa utilizando una mascarilla. (Foto: Presidencia de la República)

Esas mal llamadas mascarillas se denominan respiradores y tienen un fin mucho más complejo que las simples mascarillas. Pero, cuál o cuáles son las diferencias entre mascarillas y respiradores. Perú21 se puso en contacto con Erickson Huapaya, Gerente de Desarrollo de Negocios y líder de la División de Seguridad Industrial de EFC, empresa de abastecimiento industrial.

Esta es la diferencia simple entre mascarilla y respirador (Foto. Difusión)

“Una mascarilla es una prenda de tela delgada con un corte en la parte inferior de la barbilla con un pasador que se amarra en las orejas, esto para evitar que uno pueda contaminar algo, normalmente, en alimentos. Es más un tapa boca, es más para evitar que quien lo use contamine, sobre todo por la saliva, y no para evitar contaminarse. Su material filtrante es muy básico”, detalla el especialista.

Las mascarillas no tienen información alguna, no detallan quién las fabrican, que características tienen y no vienen en empaques individuales, lo que hace que exista una contaminación cruzada, debido a que la persona que las manipula también está en contacto con las demás.

“Los respiradores, que son básicamente equipos de protección personal (EPP), que se utilizan en distintos trabajos son máscaras filtrantes de varias capas, o respiradores desechables con elástico. Nos protegen de elementos filtrantes del medio ambiente para evitar que el usuario se contamine de lo que hay afuera y contamine al resto de lo que lleva adentro”, especifica.

Esta es la diferencia simple entre mascarilla y respirador (Foto. Difusión)

NORMATIVA EN EL PERÚ SOBRE RESPIRADORES

Erickson Huapaya sostiene que en el mundo existe la normativa NIOSH (aplicada y aprobada en EE.UU), y que es la que utilizamos aquí en el Perú. Por ello, en el país empleamos el respirador N95. En Europa y Asia usan otros estándares, pero son igual de buenos y aceptados. Este N95 tiene varias capas de material filtrante, no entra material contaminado y retiene el material contaminante, lo cual resulta clave a la hora de luchar contra el coronavirus.

Se llama N95 porque esa válvula, retiene hasta un 95 por ciento de material contaminante (el coronavirus), por tanto, los que ya se encuentran contagiados deberían utilizar este tipo de respirador para ayudar a no propagar el virus. En ese mismo sentido, puntualiza Huapaya, los médicos necesitarían usar el N98, pues retiene un 98 por ciento de material contaminante, básico para poder estar más seguros en el día a día en sus labores.

En el mundo, de acuerdo con Erickson Huapaya, existe una escasez global de respiradores, por lo que el Centro de Control de Enfermedades (CDC), en Estados Unidos (organismo que marcó las pautas durante la gripe N1H1, el ébola, etc) y con mucho poder sobre la OMS, determinó que se pueda utilizar cualquier normativa.

Ante esta situación, ya sabiendas de que las mascarillas no son del todo efectivas, el gobierno dispuso nuevas especificaciones técnicas para la confección de nuevas mascarillas faciales textiles: “Básicamente un punto medio entre mascarilla y respirador. No se conoce bien el porcentaje de almacenamiento de material contaminante, pero debe contar con uno, ya que se han basado en la normativa para la confección de mascarillas quirúrgicas de materiales médicos”.