La ministra de Salud, Pilar Mazzetti, indicó este martes que el Ejecutivo evalúa la posibilidad de intervenir directamente en Arequipa, ante la crisis que se vive en esta región por el aumento de casos del nuevo coronavirus (COVID-19). Arequipa es una de las siete regiones que permanecen en cuarentena total

En entrevista con RPP Noticias, la titular del Minsa reiteró su llamado a la unidad del país para resistir el embate del COVID-19 y comentó que esta medida se analiza tras la visita que realizó junto al presidente Martín Vizcarra a la región, el último domingo. Opinó que en Arequipa la situación se volvió compleja debido a que no se tomaran medidas claras.

“Es una decisión que venimos evaluando desde el viaje que hemos hecho este fin de semana. Lo hemos conversado con el señor presidente [Martín Vizcarra], con la presidenta de EsSalud [Fiorella Molinelli], que es parte del sistema que tenemos allá. Creo que es una decisión que está pendiente de las decisiones que tome el Gobierno Regional durante el día de hoy y el día de mañana”, refirió.

Mazzetti detalló que este martes llegará la exministra Zulema Tomas a Arequipa para realizar las coordinaciones con el gobierno regional. “La doctora es una representante de este ministerio con toda la capacidad de análisis nos va tener totalmente informados”, precisó.

Agregó que el gobernador de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, debe tomar decisiones firmes junto a otras autoridades de la región luego que el Ministerio de Salud (Minsa) reportara que a la fecha son 10.476 casos y los 570 fallecidos por COVID-19 en esa región. Insistió en que se tiene que ejecutar un mejor manejo del presupuesto en plena pandemia.

De acuerdo con información del Ministerio de Economía y Finanzas, la región de Arequipa, recibió S/25,4 millones para gastos relacionados directamente al COVID-19, pero ha gastado solo el 51% hasta el 19 de julio.

“En este momento, el gobernador regional tiene que tomar decisiones claras respecto a las autoridades, y las autoridades tienen que unirse y trabajar de forma conjunta. Estar divididos, no movilizar nuestro presupuesto, no ir comprando EPP es una situación que nos pone en riesgo a los ciudadanos y trabajadores. Habido un primer cambio, esperemos que haya otros”, señaló Mazzetti.

“La doctora Zulema Tomas, exmimnistra y que tiene alta experiencia, está yendo con otro equipo y le he dejado un mensaje al gobernador regional con el cual hasta ahora no he podido comunicarme, para que esté en coordinación con ella y seguir avanzando en el marco de una colaboración de las autoridades de la región y la autoridad nacional”, remarcó.