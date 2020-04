Indignante. Un video que registra una reunión entre autoridades de Áncash muestra cómo el gobernador de dicha región, Juan Carlos Morillo, insta a la población que no ha sido contagiada con COVID-19 a evitar el uso de mascarillas para ahorrar la cantidad de estos productos con la que cuenta el sector. A pesar de que el Gobierno dispuso el uso obligatorio de estos implementos, Morillo parece no haber entendido nada de las normas sanitarias por la pandemia.

“Los que están infectados usen las mascarillas, no los que están sanos. Así podríamos ahorrar nosotros las mascarillas. Hay medios que denuncian que no hay equipamientos médicos, pero para qué vas a tener equipos médicos con todo para contrarrestar el coronavirus si acá no hay, en este sector no hay”, expresó el gobernador en el video grabado el pasado 26 de marzo durante una reunión que tuvo lugar en Huaraz.

Al ser consultado sobre por qué no se sometió a la prueba de descarte de COVID-19 cuando volvió de un viaje que realizó a Europa a inicios de marzo, la máxima autoridad de Áncash refirió que no fue necesario pasar por el examen pues no presentaba síntomas sospechosos.

“Esto tiene un procedimiento. Hay que hacer todo con respeto y profesionalismo, cuando yo vine de Alemania no crean que dije a buena hora salí en el momento preciso. Esto tiene un proceso, con síntomas. Conversé con el epidemiólogo y me preguntó por mis síntomas, no tengo, entonces no es necesario que la haga, ya pasaron más de 15 días”, señaló.

DENUNCIAN CONTRATACIÓN IRREGULAR

Una fuente de Áncash indicó a Perú21 que Murillo ha manifestado en más de una oportunidad que no cuenta con presupuesto para adquirir más mascarillas para la protección de la población y, principalmente del personal médico.

Pese a ello, el pasado 1 de abril, el gobernador contrató al abogado Nelson Chui Mejía, quien sería un allegado personal, como asesor con un salario de S/10 mil.

“Esta contratación ha sido luego de que el mismo pidiera ahorrar las mascarillas en stock. Cómo un gobernador que dice no tener presupuesto para comprar implementos de protección autoriza una contratación de un asesor por S/10 mil en pleno estado de emergencia”, sostuvo la fuente.

