No pudo más. El doctor Rodolfo Cruz, jefe del Cuerpo Médico del Hospital Regional de Lambayeque, del Minsa, se quebró cuando brindaba declaraciones a RPP Noticias y explicaba que, por falta de personal, el nosocomio no puede enfrentar el COVID-19.

El galeno aseguró que el centro de salud hay 60 camas libres con puntos de oxígeno que no pueden ser utilizadas debido a la falta de personal preparado para atender a los pacientes.

"Hablo por el Hospital Regional de Lambayeque. Nosotros tenemos habilitados en la emergencia aproximadamente capacidad de atención de alta enfermería para aproximadamente 60 pacientes. Considerando que de estos, cuatro o cinco no tendrían acceso al oxígeno, porque no tenemos más puntos disponibles. En el cuarto piso, todo está lleno. Un promedio de 40 camas con punto de oxígeno. A parte de ello, tenemos 60 camas libres en el tercer piso, todas con puntos de oxígeno. No las podemos usar. ¿Por qué? ¡Porque no tenemos gente! (...) ¡Cómo pueden decir que no queremos atender a las personas! Por favor, por el amor de Dios, ¿por qué mentir? ¡No tenemos gente! ¡No tenemos gente! ¡No tenemos gente!”, aseveró.

Cruz, entre sollozos, señaló que él forma parte de la población vulnerable al COVID-19, pero que igual sigue cumpliendo con su labor.

“Quien le habla, tengo 55 años, antecedente de un tumor en el pulmón y peso 119 kilos, y sigo atendiendo, No me importa, que Dios me cuide. No me importa, que Dios me perdone, lo que pase con mi vida”, dijo, desconsolado.

