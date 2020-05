Leandro Pérez Rodríguez, presidente del Cuerpo Médico del Hospital Regional de Chimbote Eleazar Guzmán Barrón, denunció de forma enérgica el colapso del nosocomio, explicando las distintas problemáticas que viven día a día debido al coronavirus, dentro de ellas, la sobrepoblación en UCI, la cantidad de pacientes que piden ser atendidos y el personal médico contagiado.

“El útlimo viernes, en el área emergencia casi las 7 de la mañana no paraban de llegar los pacientes y ambulancias de Chimbote, Casma, Huarmey. También llegan bomberos, personal del Inpe, autos particulares y personas caminando”, explicó Pérez Rodríguez en un video donde expresó sus preocupaciones.

“Llegamos a 31 atenciones hasta el mediodía, la mayoría en muy mal estado, se acabaron las pruebas de Covid-19, la mitad se hospitalizan y a la otra mitad los mandamos a sus casas, pero todos exigen hacerse exámenes. De dónde vamos a sacar pruebas si no la tenemos. Las UCI están totalmente llenas, llegamos al tope el personal médico. Incluso tenemos a varios trabajadores y médicos que han dado positivo”, agregó el doctor.

Para el encargado del Cuerpo Médico del hospital, la responsabilidad radica no solo en la población, que aún no toma consciencia, sino también en las autoridades del Gobierno Regional de Chimbote: “Si todos hubiéramos colaborado en 2 semanas no habría más casos. Solo toca cuidarse a cada uno por su cuenta y a los mayores aún más. Siento que nos han enviado a esta guerra sin armas”.

“El Gobernador Regional Juan Carlos Morillo, no se pronuncia. Hace dos meses vengo escuchando que ya compran los ventiladores, equipos respiratorios y hasta ahora nada. El mismo hospital logró adquirir algunos en poco tiempo con sus propios ingresos, cuatro fueron los equipos comprados, pero ya no podemos abastecernos”, manifestó el doctor Pérez.

“De qué sirve que el director del hospital regional Federico Martínez Taipe me diga, ‘tiene razón Dr. Rivera... Ud. ha escrito la verdad, le diré que nos abandonaron...", denunció el galeno.

Hospital Regional de Chimbote

