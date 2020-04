El Gobierno Peruano estableció como fecha posible del fin de la cuarentena por coronavirus el próximo 26 de abril; sin embargo la decisión final dependerá de las cifras de contagio que se sigan registrando en nuestro país hasta los días previos.

Ante el posible escenario del término de la medida de aislamiento social obligatorio, el presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, señaló que cuando esto ocurra se producirán varios cambios en relación a lo que considerábamos cotidiano.

En conversación con el medio digital UCI, el premier explicó que el primer gran cambio ocurrirá en relación a las actividades sociales que congreguen a un gran número de personas. Si bien no habló de los aforos que serán permitidos expresó que, para evitar nuevos contagios, estos serán postergados “de manera indefinida” dejando abierta la posibilidad de que se suspendan durante todo este año.

Zeballos agregó que la medida incluiría las actividades deportivas, culturales, artísticas, la asistencia a los cines, entre otros eventos que implican la presencia de una gran concurrencia.

“Las actividades públicas, artísticas, culturales, deportivas sociales, cines eso va a tener que quedar postergado. El tema de algo que es muy usual en los peruanos que es ir al mercado con mucha frecuencia, ha quedado demostrado en estos últimos días, tiene que regularizarse y establecerse un orden. A la fecha esto ha sido de manera desordenada. Es una tradición que por décadas hemos venido acumulando y se pone de manifiesto con mayor notoriedad y son actitudes que tenemos que corregirlas”, señaló.

SECTOR TURISMO SERÁ EL MÁS AFECTADO

El primer ministro manifestó, además, que uno de los sectores que resultará gravemente afectado en términos económicos en nuestro país será el turismo debido a la suspensión de vuelos en todo el mundo para evitar contagios de COVID-19.

“El tema turístico va a ser el más golpeado y no solo en el Perú sino en todo el mundo para empezar. El tema de los vuelos va a ser bastante difícil que se puedan levantar de forma inmediata y es una fuente turística por excelencia. Segundo, no va a haber vuelos, no va haber viajes, está limitada la interconectividad y va a tener un fuerte impacto. Hay ciudades cuya actividad económica se sostiene fuertemente en lo que es la actividad turística y van a ser golpeada”, precisó.

Ante ello manifestó que el Gobierno viene trabajando en una salida para que los empresarios y ciudades cuya principal actividad económica es el turismo encuentren una alternativa.

“Estamos trabajando en una respuesta de contingencia para ver la forma de como suplir o como acudir a una reconversión de estas actividades para algo que sea más acorde a lo que está proponiendo el momento”, agregó.

