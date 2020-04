La aplicación del aislamiento social obligatorio para evitar los contagios de coronavirus es de estricto cumplimiento por parte de la ciudadanía sin distinción. Sin embargo, aún existen personas e incluso autoridades locales que se resisten a acatar la medida.

Un nuevo caso de este incumplimiento ocurrió en la provincia de Quispicanchi, en Cusco, donde el alcalde Manuel Jesús Sutta Pfocco y su esposa se resistieron a cumplir con la cuarentena y salieron de su vivienda sin la debida protección por lo que fueron abordados por un grupo de agentes de Serenazgo para exigirles que retornen a su casa.

Sin embargo, pese a que se encontraban en falta, la autoridad y su acompañante, se rehusaron a hacer caso y agredieron verbalmente a los efectivos municipales.

En un vídeo compartido en redes sociales se escucha como la mujer es la más reacia a acatar la disposición nacional. “Cállate m***, cállate tú, porque tú me andas buscando y vienes acá a j***”, responde la fémina ante las recomendaciones del personal municipal.

“Alcalde, usted es el alcalde provincial debe dar el ejemplo (...) Está fuera de casa; segundo, no tiene su mascarilla y su esposa tampoco tiene su mascarilla. Yo no voy a fastidiar, simplemente le he dicho ingrese. Me he acercado a usted y respetuosamente le he saludado y le he dicho: ‘alcalde buenos días, ingrese a su domicilio’. Denuncieme señor, estoy con la ley. Las leyes no son para unos son para todos, nadie tiene corona”, se escucha decir al representante de la Policía Municipal.

Sutta Pfocco, en tanto, amenaza con denunciar a esta persona y lo acusa de llegar a fastidiarlo a su casa.

