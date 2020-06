Luego de recibir varios comentarios homofóbicos durante la transmisión de una clase de ballet virtual, el cubano Brian Gomez respondió a los detractores y dijo que estas actitudes negativas no serán impedimento para continuar dictando el taller.

El bailarín, quien está a cargo del programa para varones del Ballet Municipal de Lima, indicó que detrás de esta disciplina hay mucho sacrificio.

“Hemos seguido con las clases virtuales de ballet, hemos plantando cara contra los comentarios machistas y homofóbicos. Yo los invito a investigar todo el esfuerzo que hay detrás del ballet. Es una disciplina como cualquier otra, que merece respeto”, expresó durante el programa ‘Al Estilo Juliana’ de ATV.

El hecho ocurrió el viernes pasado, cuando algunos usuarios comenzaron a lanzar una serie de insultos homofóbicos contra Gómez, quien tuvo que cortar la clase que se transmitía por redes sociales de un momento a otro.

“Apagué la pantalla y empecé a ver todos los comentarios. Yo no lo podía creer, no hice nada malo, el vestuario es el vestuario que nosotros usamos para entrenar. Lo que más me dolió fue el acoso y la xenofobia para el bailarín como tal”, contó.

Dijo que esta fue la primera vez que sufrió un ataque de este tipo, pues en su país de origen respetan mucho la diversidad y la cultura.

“La verdad es la primera vez que me pasa, en Cuba nunca me ha pasado por su cultura, el cubano reconoce la historia del ballet”, manifestó.

Agregó que si bien tras la agresión sintió miedo de continuar con el programa, el apoyo de su organización y compañeros, así como de otros usuarios de las redes sociales, lo motivaron a seguir dando clases de ballet a distancia.

El último viernes, algunos usuarios agredieron con comentarios homofóbicos a profesor de ballet en plena clase virtual. (Foto: Captura de video)

“Por un par de personas indeseables que se esconden detrás de una pantalla no vamos a dejar de dar las clases y llevar el arte a todo el Perú”, refirió.

Por su parte, Juliana Oxenford mostró su indignación y señaló que “más allá de que algunas personas lo puedan tomar a la broma, al ver que algunos tienen la capacidad de decir tantos mensajes llenos de ignorancia, pensé, ¿en qué país estamos viviendo?”

VIDEO RECOMENDADO

TE PUEDE INTERESAR