A nivel nacional se producen 31 incendios por día, lo cual representa 48% más que hace 10 años y 75% más que hace 15. Las estadísticas revelan que 7 de cada 10 siniestros ocurren por una mala instalación eléctrica.

En el contexto de la pandemia del coronavirus, las cifras del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, revelan que en lo que va del año se registraron 12,188 frente a 13,089 siniestros en el mismo periodo de tiempo (entre enero y noviembre) respecto al 2019. Solo entre enero y marzo del 2020 se presentaron 500 casos más que el mismo periodo; es a partir de abril hasta noviembre que se observa una disminución de casos, sin embargo, esa disminución no ha sido relevante.

Para Orlando Ardito, Gerente General de la Asociación Gremial de Empresas de Productos Eléctricos Internacionales del Perú (EPEI- PERÚ), esta situación podría revelar que a pesar de que la gran mayoría de peruanos permanece en casa y pudiera estar más atento a observar las necesidades y deficiencias eléctricas que hay en el hogar (enchufes, tomacorrientes, cables, etc. en mal estado de conservación), estas no se renuevan, lo que constituye un peligro e inseguridad permanente.

“A veces tomamos como argumento la falta de tiempo para dedicarse a la casa. Sin embargo, vemos que algunos hogares aprovechan el ahorro que significa no salir de casa como antes lo hacían y dirigir la refacción, modificación de algunos espacios dentro del hogar, pues cumplen la misión de ser casa-oficina. Eso está muy bien, pero nos olvidamos de las instalaciones eléctricas, que por lo general no vemos, pues vienen empotradas en las paredes de una vivienda, y no le damos la importancia que merece”, señaló Ardito.

“Recordemos que por un buen tiempo vamos a seguir trabajando en la modalidad virtual, y que por este hecho se ha incrementado el uso de la energía eléctrica. Esto nos lleva a la deducción que los aparatos eléctricos generan, por su uso continuo, mayor desgaste, lo que incidirá en que los cables se deterioren más rápidamente, por eso es necesario renovarlos”, comentó el representante de EPEI-Perú.

Las festividades de Navidad y Año Nuevo serán -sin duda- diferentes. Ahora estaremos en casa, pero para animar un año difícil, las luces en el árbol y en diferentes ambientes del hogar pondrán su cuota de esperanza en unión familiar. Tomemos nuestras precauciones para evitar cortocircuitos e incendios.

La electricidad cubre en lo general cuatro aspectos de la cotidianeidad de las personas: seguridad (alumbrado interior y exterior), alimentación (refrigeradores, hornos eléctricos), higiene (suministro de agua potable, lavadoras, planchas), y confort (televisores, consolas de videojuegos, aire acondicionado, computadoras). Cabe mencionar que el confort representa normalmente un 15 por ciento adicional de la facturación normal del consumo eléctrico, pero durante el confinamiento sanitario, este tuvo un aumento que va del 30 al 80 por ciento.

El buen uso de la energía y la adquisición de productos eléctricos de calidad originales nos traen seguridad, ahorro; también permiten gestionar mejor el consumo y optimizar recursos de manera eficiente. Ser sostenibles en el tiempo y desarrollar nuevas formas digitales para atender las necesidades de los consumidores es la nueva forma y concepto de las empresas de productos eléctricos en el mundo. “No hay sistemas inteligentes, digitales o eficientes si no partimos por disponer de una instalación segura y confiable”, señaló el Gerente General de EPEI Perú.

VIDEO RECOMENDADO:

21noticias 12pm 16-12-2020