El alcalde de Piura, Juan José Díaz Dios, negó que haya violado la cuarentena obligatoria el pasado 27 de abril celebrando en su vivienda, supuestamente, el onomástico de su presunta pareja. El fan page ‘Chiquitas picantes’ aseguró que el burgomaestre había incurrido en la grave falta pese a estado de emergencia nacional.

“No es cierto (la celebración). La fuente (con esa información) es una pagina de chismes que durante meses me ha acusado de cosas, como que soy un homexual...En ese post, incluso, ponen que soy a dos pies, osea soy bisexual. Yo creo que ese tipo de bajezas no se responde”, indicó indignado a ATV Noticias.

De manera rotunda, aclaró que “no es mi casa y no es mi novia y no soy homosexual”.

EXIGE PRUEBAS

La autoridad edil exigió pruebas en torno a los rumores y aclaró que no salió a defenderse porque no hubo pruebas que demostraran que había incurrido en grave falta contra el estado de emergencia nacional en Piura.

“Si la acusación hubiera sido con pruebas de que el alcalde o funcionario habría violado la norma, habría respondido de inmediato. Me he tenido que morder la lengua para no contestar todas las barbaridades que ponen en esa página", señaló.

Alcalde de Piura sobre supuesta fiesta a su novia. (Video: ATV)

