La región de Lima presenta la mayor cantidad de médicos fallecidos en el país por coronavirus y también tiene la tasa más alta de galenos contagiados. A la fecha, 100 galenos han muerto, y hay 2786 contagiados. Esta situación se debe a la gran exposición de los profesionales de salud y a las pocas medidas de seguridad brindada por el gobierno, según el Colegio Médico del Perú.

Ante ello, el Dr. Juan Astuvilca Cupe, Decano del Consejo Regional III-Lima advirtió que desde el inició la pandemia, “los médicos no hemos dejado de trabajar por la salud de la población y hemos seguido atendiendo a nuestros pacientes sin descansar”.

Médicos infectados con COVID

“La cuarentena se aplicó en el país y la gran mayoría no salía a trabajar, quedándose en casa junto a sus familias; pero los médicos sabíamos que nuestros pacientes nos necesitaban, por ello elegimos estar en la primera línea de defensa. Sin embargo, resulta injusto que el Gobierno no nos dote de los equipos de protección necesarios para protegernos de esta enfermedad, que a la fecha ya ha cobrado la vida de más de cien médicos, por ello exigimos al Estado proteger a los médicos, cuidarlos y respetarlos, ya que en este momento somos los guerreros que estamos dando todo de nosotros para cuidar a la población”

El decano recordó que hay muchos médicos que trabajan bajo modalidades de contrato que vulneran sus derechos. “Señora Ministra de Salud, usted sabe que existen modalidades de contrato muy perversos, que vulneran los derechos de los médicos y profesionales de la salud, y no es justo, ya que ellos están dando todo de sí por combatir al Covid-19, y permanecen aún bajo con contratos de suplencia, contratos por terceros, contratos CAS. Hace poco lamentablemente falleció un médico muy joven que no contaba con un seguro de salud y laboraba sin estabilidad laboral en un establecimiento de salud de Lima Metropolitana. Esto no debería ser así, él fue un médico que luchó por la salud y cuando cayó enfermo, su institución donde laboraba no lo apoyó, ni le dio seguro alguno para que se recupere; esto debe cambiar señora Ministra, no podemos permitir que sigan estos abusos contra nuestros colegas”.

