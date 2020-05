El presidente Martín Vizcarra informó que 261 de 631 comerciantes del mercado San Felipe en Surquillo dieron hoy positivo para coronavirus COVID-19. Es decir más del 40% de los negociantes ahora se encuentra en la lista de casos por contagio de la infección.

“¿Qué tenemos que hacer? ¿Eliminar los mercados? No, de ninguna manera tienen que seguir operando, no hay forma que una comunidad funcione sin mercados... pero estos mercados, en estos tiempos de pandemia, deben tener condiciones de seguridad que no están cumpliendo”, comentó el mandatario.

Por ello, anunció un plan de intervención para replantear la forma de funcionar de los mercados en Lima.

En esta intervención participan 15 brigadas de respuesta rápida y dos ambulancias a fin de identificar a los negociantes que presenten factores de riesgo o sintomatología por Covid-19.

Este trabajo se realiza con la finalidad de cuidar las condiciones de salubridad del establecimiento comercial para el bienestar de los comerciantes y usuarios que asisten a adquirir sus productos de primera necesidad.

Recordemos que el pasado 29 de abril en el mercado de Caquetá, ubicado en el distrito de San Martín de Porres, más de 150 comerciantes dieron positivo al COVID-19. Debido a esto, el centro de abastos fue cerrado por el plazo de 10 días.

Vizcarra sobre comerciantes de Surquillo que dieron positivo. (Video: AméricaTV)

