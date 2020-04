Al conocerse que un tigre en el Zoológico del Bronx dio positivo al coronavirus, y que otros grandes felinos del mismo espacio están con los síntomas del virus, muchos se han preguntando si los gatos son un peligro, si nos pueden contagiar o si transmiten el COVID 19. Calma, mucha calma.

Karen Terio, jefa del Programa de Patología Zoológica de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad de Illinois, que ayudó a diagnosticar al tigre, declaró a Time algo que muchos amantes de lo felino lo tenemos claro: “Un tigre no es un gato doméstico. Es una especie completamente diferente. Hasta la fecha no tenemos evidencia de que el virus se transmita de una mascota a sus dueños. Es mucho más probable que un propietario pueda transmitirlo a su mascota".

El riesgo de que una mascota contraiga el virus es bajo. Para William Sander, profesor asistente de medicina preventiva y salud pública, también en la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad de Illinois, el riesgo es mínimo .y no hay evidencia específica para analizar a las mascotas.

“No hay razón para pensar que los animales, incluidas las mascotas, en los Estados Unidos podrían ser una fuente de infección con el coronavirus que causa COVID-19”, señala un comunicado de la Asociación Americana de Medicina Veterinaria (AVMA) citado por Time.

No existe ningún indicio de que las mascotas hayan transmitido el virus. Bélgica reportó un gato infectado. Lo ocurrido en China encendió las alarmas: Los científicos chinos, encabezados por el virólogo Bu Zhigao, inocularon el virus humano a cinco gatos y los sacrificaron a los pocos días. Las necropsias mostraron que el virus fue capaz de multiplicarse en su tráquea y en su garganta, pese a que ninguno tuvo los síntomas típicos de la enfermedad. Además, los felinos infectados contagiaron el virus a un gato sano que estaba en la jaula de al lado, lo que sugiere una transmisión por gotas respiratorias, como en los humanos, detalla El País.

La Organización Colegial Veterinaria (OCV) de España ha enviado una nueva comunicación a sus asociados en la que señala que, “por el momento”, no es necesario añadir nuevas recomendaciones para regular el contacto entre seres humanos y animales domésticos ante la pandemia.

NO SE ALARMEN

La veterinaria Pierina Grados considera que no se debe alarmar innecesariamente a la gente, pues no hay información suficiente ni concluyente, pero sí recomienda mantener todas las medidas de higiene posible, así como el eficaz cumplimiento de las medidas de cuarentena establecidas por el Gobierno Peruano “El hecho de limpiarles las patitas a los perros, o a los gatos es algo que siempre se debe hacer, para evitar distintas enfermedades ya confirmadas, diagnosticadas y comprobadas que no tienen alto porcentaje de mortalidad”, explica.

A ello se suma la vacunación respectiva y el uso de antipulgas, algo que muchas veces los dueños descuidamos. “Se le dice a los dueños cosas básicas como no matar la pulga con su mano, o recordar que las pulgas y parásitos quizá no se ven pero pueden estar, por lo que hay que ser preventivos, y eso significa cuidar a la mascota como se debe”.

“Todos poniendo su granito de arena sin salir a la calle innecesariamente vamos a evitar que este virus intente mutar e ingrese a los pequeños de 4 patas”, sostiene Pierina Grados.

CUIDADO CON LA INFORMACIÓN, LA ALERTA DE LA ASOCIACIÓN DE VETERINARIOS PERUANOS

La Asociación de Médicos Veterinarios del Perú (AMVP) saluda el trabajo que viene realizando el gobierno para controlar la pandemia del COVID-19, y saluda el esfuerzo del Colegio Médico Veterinario del Perú (CMVP) por tender puentes con Ejecutivo para apoyar y velar por la participación de los colegas dentro de los profesionales de la salud que le hacen frente a esta pandemia.

La asociación recomendó a los veterinarios que manejan información científica de primera mano, evitar darla a conocer al público no médico ya que se puede malinterpretar la data: “Venimos recibiendo comentarios de que en algunos municipios están mencionando que las mascotas (perros y gatos) son portadores de COVID-19, cuando la información oficial de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) indica que no hay indicios de que estos transmitan la enfermedad y más bien se sospecha del contagio de humanos a animales”.

Y agregan: “A los colegas que laboran en los municipios les pedimos hagan llegar la información en sus jurisdicciones y de no haber profesionales dentro del personal del municipio, los colegas que laboran dentro de la jurisdicción hacer llegar la información a sus municipalidades para evitar la desinformación y producto de ello el abandono de mascotas bajo esta premisa”.

Y así debe ser. Al no salir de casa por las puras, nos cuidamos del coronavirus y protegemos a nuestras mascotas.

