Mientras aquí en nuestro país el coronavirus genera preocupaciones importantes tales como qué pasará con nuestros trabajos o cómo afectará a la economía de nuestro país, y otras menos importantes como cuándo podré salir de casa o cuándo pagarán las utilidades , afuera existen miles de peruanos con las mismas interrogantes, pero con un adicional muy dramático: no saben cuándo podrán retornar a casa.

En Australia, por ejemplo, existe un grupo de más de cien peruanos distribuidos entre Brisbane, Melbourne, Perth y Sidney (la mayoría), que se encuentran varados sin la posibilidad de volver al país y que luchan todos los días para poder hacerlo.

Pero como en toda lucha, siempre se necesita un rival, y para triste sorpresa de ellos, este se encuentra en las formas del Consulado y Embajada de Perú en ese país. Perú21 pudo conversar con Betty Celis, una de las peruanas varadas en Australia, quien nos contó el estado de muchas de las personas que como ella, solo piden el apoyo del gobierno peruano.

“Somos cerca de 100 personas con pasajes cancelados. Algunos vinieron a Australia con visas de estudio y trabajo, pero acá todo está cerrado. No hay universidades, no hay escuelas, ni restaurantes, bares, discotecas, etc., por lo cual se han perdido cientos de trabajos y los que deberían estar estudiando, no lo están haciendo”, relata Betty, quien de momento se encuentra subsistiendo gracias al apoyo de la empresa para que trabaja y por la cual viajó a Australia.

“Ellos me apoyarán hasta que termine la cuarentena en Perú, ya que aquí no hay cuarentena. Pero una vez que finalice la misma no sé qué sucederá. Existe el caso de una chica que vive de la caridad de una iglesia comunitaria que solo le da techo a cambio de su trabajo, pero ella debe gastar de lo poco que le queda de dinero para poder alimentarse”, dice Betty, cuyo pasaje de regreso se postergó en dos ocasiones, siendo la última el 16 de marzo, cuando se cerraron las fronteras en nuestro país.

LA PEOR PESADILLA

“Existe gente en el grupo que son mayores de 60 años, algunos con enfermedades preexistentes como asma, y muchos con hipertensión. Hay un señor que tenía una cirugía de rodilla programada para el mes de abril. Hay una chica de 17 años que se encuentra sin su familia, fue a estudiar y le cancelaron los estudios. Algunas personas están subsistiendo gracias al apoyo de amigos desde aquí, otros por peruanos allá, pero la situación no aguanta mucho”, explica Betty acerca de la situación de alguno de los peruanos varados.

¿Y la ayuda del consulado peruano en Australia? De acuerdo a Betty, la ayuda del consulado peruano no es la más óptima, por decirlo de alguna manera. En un comunicado en la página de Facebook , el consulado indica que por pedido del Presidente de la República y del Presidente del Consejo de Ministros, se les ha pedido “un esfuerzo mayor de los peruanos que se han quedado en el exterior para cumplir esta decisión del Gobierno, y solicitan cumplir el periodo de aislamiento en el lugar donde se encuentren”.

Sin embargo, no les especifican a los peruanos en Australia, cuánto tiempo más deberán permanecer en esta situación. Además, la cónsul peruana Eliana Beraun, indicó en su comunicado que “para aquellos connacionales con pasaje comprado y código de reserva hasta el 16 de abril de 2020, inscritos en el Registro online del Ministerio de Relaciones Exteriores, este Consulado enviará las condiciones de la ayuda a los correos electrónicos respectivos”, pero aquellos cuyos pasajes sean luego del 16 de abril, “se les solicita planificar su estadía en este país por un periodo adicional y contactar a su familia y redes de apoyo”. No se especifica cuánto tiempo más deberán extender su estadía.

¿QUÉ ES LO QUE PIDEN LOS PERUANOS EN AUSTRALIA?

Más allá de una mejora sustancial en el apoyo del consulado peruano en Australia, Bett Celis, a nombre de los más de cien compatriotas varados, pide la ayuda del gobierno para poder retornar al país. Pero, ¿cómo sería eso posible?.

Betty indica que el gobierno australiano se encuentra a la espera de que el gobierno peruano autorice la salida de un vuelo chárter para regresar australianos a su país:. “Estoy en contacto con gente de Australia en el Perú y me dijeron que están pagando un precio elevado de pasaje ya que la empresa que hará el vuelo les ha dicho que el avión volverá vacío. Ese vuelo podría ser nuestra posibilidad de volver al Perú, pero necesitamos la aprobación y la ayuda del Estado”.

La espera es angustiante, sobre todo si estás lejos de casa.