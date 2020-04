En el segundo día de iniciada la nueva medida de restricción que divide el tránsito en base al sexo, se han registrado más de cinco denuncias de abuso policial contra la comunidad trans en varias ciudades de Lima.

Efectivos policiales han hecho caso omiso a lo dicho por el presidente Martín Vizcarra, quien aseguró que Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional que hacen el control durante el aislamiento social obligatorio no abusarían de su poder y no realizarían ninguna “medida de carácter homofóbico en absoluto”. De esta manera aseguraba que las personas trans estarían protegidas durante su Gobierno.

Pero es otra la realidad. En diversos distritos de Lima se han registrado intervenciones innecesarias hacia personas trans, que han decidido salir en el día en el que pueden salir las mujeres, ya que ellas son y se sienten mujeres.

El mandatario también indicó que no se pediría el documento de identidad (DNI) durante las intervenciones. Aún así los uniformados han continuado haciéndolo e incluso les piden un pase de tránsito sabiendo que este no es necesario cuando se sale para hacer las compras de alimentos o medicamentos.

Por si esto fuera poco, se burlan de su identidad, basándose en lo que indica su DNI, ignorando que muchas de ellas aún no han logrado cambiarse de nombre por lo difícil que resulta hacerlo en nuestro país y el largo proceso que deben seguir.

LA VOZ DE LOS HOMBRES TRANS

Santiago Balvín Gutiérrez, feminista y trans masculino pide que se respete y se le dé el lugar que le corresponde a la comunidad trans que por mucho tiempo ha sido ignorada por el Estado peruano.

“Para mí esta es una deuda histórica para con la comunidad trans, el trato digno por parte de funcionarios/as públicos. Se necesita un protocolo para que estos sucesos de maltrato no sucedan. Un protocolo, que no te exponga a violencia, que no sea invasivo y que en todo momento haga respetar el derecho a la identidad”, sostiene Santiago, quien conoce sus derechos. Sabe que no basta un protocolo que los proteja, también hace falta verdaderas sanciones para quienes hostiguen a las personas transgénero .

“El Ministerio del Interior en su manual de derechos humanos tiene prohibida la discriminación por orientación sexual e identidad de género, pero esto en la realidad no se cumple. La clara evidencia es que Vizcarra, decreta algo que no se está cumpliendo en la práctica. No solo deben haber protocolos sino sanciones a quienes maltraten y violenten a personas trans”, refiere.

El joven activista siente que la justicia está fuera de su alcance y de muchas personas que como él buscan día a día labrarse un futuro donde su identidad sea respetada, donde más allá de cómo los ven, los traten como lo merecen, como lo merece cualquier persona. Con respeto.

El temor en los trans masculinos existe y es una realidad. Ya no saben si saldrán el día en el que se sientan más cómodos pues temen recibir insultos, acoso y otros improperios y no solo de las FF.AA. y policía, sino también deben lidiar con la agresividad de los hombres que creen tener más derechos que ellos.

Acaban de detenerme por qué segun este suboficial es por lo que indica el DNI pic.twitter.com/bsnaxngFci — Rouse Aguilar Flores (@RouseAguilarFl1) April 4, 2020