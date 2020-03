El presidente Martín Vizcarra emitió este miércoles la orden de toque de queda en el país y ante esta situación, muchas interrogantes han comenzado a surgir. Algunas de ellas las realizó Karla Ruiz De Castilla, directora de Esperantra, organización que se encarga ayudar a diversos pacientes, por ejemplo, con cáncer, diabetes, enfermedades autoinmunes y que en muchos casos se encuentran en estado crónico.

“Los pacientes ambulatorios, muchos de ellos crónicos, no podrán continuar recibiendo sus medicamentos y tratamientos correspondientes para sus distintas patologías durante el toque de queda. Por eso, queremos hacer un llamado al presidente Vizcarra para que nos ayude con este tema. No sólo ha que cuidar de nuestros ancianos, sino también de las poblaciones vulnerables”, dijo Karla Ruiz de Castilla en entrevista a Perú21.

“Tenemos pacientes con cáncer, diabetes, con tratamientos biológicos (autoinmunes), que al no poder acudir ni recibir medicinas, se encuentran preocupados. Estos pacientes no pueden salir de casa y el personal de los hospitales no pueden darles atención necesaria debido a la coyuntura que vivimos”, indicó.

De acuerdo a la Asociación de Diabetes del Perú, el 7% de los peruanos sufren de diabetes (cerca de 2 millones en 2018), muchos de ellos en estado crónico que los obliga a necesitar diálisis. La directora de Esperantra pide en esta circunstancia que se atiendan a estas personas.

“Pedimos que de alguna manera estos pacientes puedan continuar con sus tratamientos y puedan conseguir sus medicamentos. Que puedan ir a sus casas a tratarlos o ver la manera de hacerlo. Las vidas de nuestros pacientes penden de un hilo”, argumentó la representante de Esperantra, organización que ayudar a estos pacientes a conocer más sobre sus patologías, con soporte emocional y ayuda en cuanto a nutrición.