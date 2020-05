La noche del jueves, Trujillo se vio estremecida por la muerte de un hombre en el Hospital de Alta Complejidad Virgen de la Puerta. Según la Red Asistencial de La Libertad de Essalud, esta persona se quitó la vida al lanzarse desde el sétimo piso del nosocomio. A través de un comunicado precisaban que el infortunado tenía, además de otras enfermedades, una neumonía compatible con COVID-19.

La familia de César Augusto Ruiz Rodríguez (55) no cree que se haya tratado de un suicidio, sino que pudo ser un accidente debido al descuido del personal médico.

“Era hipertenso, padecía de insuficiencia renal y diabetes. Producto de esta enfermedad él no veía bien y por eso pudo haber caído. No entendemos qué pasó y por eso exigimos que se haga una investigación. ¿Cómo pueden asegurar que mi padre se suicidó? Estamos indignados, parece que no tuvieron los cuidados necesarios con él”, señala Gabriela, hija del infortunado.

Ruiz había perdido la visión de un ojo y por el otro veía solo a un 50%, detalla. “Por eso siempre debía estar acompañado”, agregó a Perú21.

El doctor Jesús Rocca, endocrinólogo de la Clínica Ricardo Palma, sostiene que la pérdida de la visión es frecuente en personas con diabetes, esta se denomina retinopatía diabética.

“La glucosa alta y la hipertensión dañan las arterias de la retina. La diabetes en una de las principales causas de ceguera en el Perú y en el mundo”, indicó el especialista, quien agrega que cuando una persona pierde la visión en un ojo y el otro está casi comprometido son muy frecuentes los accidentes.

PRUEBAS NEGATIVAS

Según los familiares de César Augusto Ruiz Rodríguez, él fue trasladado el 4 de mayo hasta el Hospital Víctor Lazarte, de Essalud, para recibir como cada semana su tratamiento de hemodiálisis, sin embargo no se le efectuó el procedimiento porque tenía un problema respiratorio, lo que lo convertía en un paciente sospechoso de tener coronavirus.

“Le hicimos una prueba rápida en una clínica y salió negativa. En el hospital le detectaron un cuadro de neumonía y nos informaron que por eso no lo podían dializar. El 7 de mayo lo trasladaron al Hospital de Alta Complejidad”, indicó su hija.

En este nosocomio se le practicó pruebas que también salieron negativas. Finalmente lo dializaron y se quedó internado. “Nos han dicho que mi padre estuvo hospitalizado en el sétimo piso, en el área de sospechosos de coronavirus. Él no estaba tan mal, no necesitaba oxígeno. Al dejarlo con esos pacientes lo estaban sentenciando a muerte porque podría contagiarse”, agrega Gabriela Ruiz.

ASEGURAN QUE SE SUICIDÓ

La Oficina de Relaciones Institucionales de la Red Asistencial de La Libertad, a través de un comunicado, informó que la víctima se suicidó lanzándose desde el sétimo piso del hospital luego de forzar y romper las ventanas de un ambiente diferente al que se encontraba internado.

“En el manejo del paciente se obtuvo una prueba rápida negativa, sin embargo, en la tomografía se encontró una neumonía compatible con COVID-19 recibiendo el tratamiento correspondiente”, aseguran.

MANEJO DE LA ANSIEDAD

Para el director del Centro Peruano de Suicidología y Prevención del Suicidio ‘Sentido’, Álvaro Valdivia, la coyuntura que se vive en el país por la orden de aislamiento afecta a personas que enfrentan problemas emocionales.

“Algunos pueden disminuir un poco su malestar emocional saliendo a caminar o teniendo algunas actividades fuera de casa. Este es un recurso terapéutico al que muchos recurren. El hecho de no solo estar privado de la libertad, sino también la imposibilidad de recurrir a estrategias comunes aumenta mucho más la ansiedad, los niveles de depresión y la ideación suicida en algunas personas”, explicó a este diario el suicidólogo y psicoterapeuta.

