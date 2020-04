Fotos: Hugo Curotto

Estos son solo algunos de los miles de peruanos que le hacen frente al coronavirus en medio del estado de emergencia en nuestro país. Esta crisis ha puesto en vilo lo más preciado que tenemos, nuestras vidas, y mientras la mayoría de peruanos acatan el aislamiento obligatorio, hay una parte de ciudadanos que se visten de héroes anónimos, dejan a sus familias - a quienes pueden ver solo a través de una videollamada para no exponerlos a un contagio- y salen, día a día, a cumplir con una noble labor. Estos son algunos testimonios de aquellos peruanos que día a día reciben las palmas y el reconocimiento de todos.





Mily, 36 años, enfermera

Mily, enfermera. (Foto: Hugo Curotto)

Mily tiene 36 años y es una enfermera que lucha en primera fila contra el COVID-19 para salvar personas. Es valiente, pero tiene miedo de contagiarse porque su pequeña hija está en el grupo de riesgo: es asmática. Ella quiere seguir en la lucha con sus compañeros en una clínica de Lima que también cuenta con un área para atender a pacientes con coronavirus.

William, 57 años, bombero

William, bombero. (Foto: Hugo Curotto)

William es bombero voluntario hace 33 años. Hoy tiene 57 años y cree firmemente que la pandemia está sirviendo para que podamos valorar mucho más nuestra vida, esa de la que siempre nos quejamos. Él no puede quedarse en casa. Trabaja y sus periodos de descanso los dedica al voluntariado. Ahora más que nunca demuestra su vocación.

Aldo, 22 años, infante de marina

Aldo, infante de La Marina. (Foto: Hugo Curotto)

Aldo tiene 22 años y lleva casi 20 días sin ver a su mamá y hermano con quienes vive en San Juan de Lurigancho. A él le tocó vigilar que no se infrinja el toque de queda. Sale por las noches con sus compañeros para efectuar los controles y no entiende por qué para algunos es tan difícil seguir una regla simple, que puede salvar vidas. No tiene miedo contraer el virus porque se siente preparado para afrontarlo.

Giancarlo, 42 años, doctor

Giancarlo, doctor. (Foto: Hugo Curotto)

Giancarlo saca energía de donde no hay. Es médico, tiene 42 años y se expone al virus mortal. Hace una semana no va a casa, solo habla con su hijo por celular y le preocupa su madre, quien está sola. Por ellos teme contagiase. Está cansado pero no derrotado. “Hay que quejarse menos y hay que hacer más”, dice. Él rescata que en el hospital están más unidos que nunca y sabe que hay muchos colegas que están luchando para que estén protegidos y cada vez menos expuestos. Una tarea titánica.

Ambrosia, 56 años, personal de limpieza

Ambrosia, personal de limpieza. (Foto: Hugo Curotto)

Ambrosia tiene 56 años y vive en Chorrillos. Tiene años limpiando las calles de Miraflores y, aunque para algunos sea invisible, es importante en esta lucha. Insiste en que nos quedemos en casa para que más adelante pueda abrazar a sus seres queridos. En estos días elle prefiere quedarse en un cuarto aislada por miedo a contagiar. “Solo deseo que sean positivos, que llegará el día en que nos volvamos a abrazar”, dice con gran optimismo y fortaleza. Mientras tanto, cada noche, agotada, sale a la puerta de su casa a recibir los aplausos, un abrazo invisible que la sociedad le regala.

Mauricio, 33 años, policía

Mauricio, policía. (Foto: Hugo Curotto)

Mauricio es policía, tiene de 33 años, y como todos nosotros también tiene miedo contagiarse y afectar a los suyos. Cada día debe revisar los documentos de las personas que transitan en esta emergencia. Es una situación nueva para él, no sabe hasta cuándo seguirá vigilando de esa manera las calles. Por eso pide respetar las normas. “Algo tan básico, como el respeto, es olvidado en estos tiempos. Si no tenemos respeto los unos a los otros ni cumplimos con nuestras obligaciones no podremos salvar vidas. La imprudencia no solo nos puede afectar a nosotros sino a las personas que tenemos al lado”.

Juana, 36 años, doctora

Juana, doctora. (Foto: Hugo Curotto)

Ella es Juana y es doctora hace más de 11 años. Cuenta que antes de la cuarentena todos los médicos tenían mucho miedo. La persona que más la cuestiona es su hija, quien pregunta por qué estudió algo tan peligroso. Al llegar a casa, ella duerme en otro cuarto para proteger a su familia. Ella sufre de asma, está en el grupo de riesgo, pero eso no la detiene, quiere seguir trabajando y contarle a sus nietos que sobrevivió a una pandemia mundial salvando vidas.

Cristian, 36 años, teniente naval

Cristian, teniente de La Marina. (Foto: Hugo Curotto)

Cristian tiene vocación. Lo que más teme este teniente naval que vigila las calles en tiempos de coronavirus es no poder ayudar a sus seres queridos en estos momentos tan difíciles por la labor que cumple dentro de La Marina. Hace más de 15 días no va a casa y extraña mucho. Espera que todo pase rápido, aunque sabe que nada será igual que antes.

Romina, 32 años, reportera

Romina, reportera. (Foto: Hugo Curotto)

Los periodistas también se arriesgan. “Esta batalla la peleamos todos”, dice Romina, quien desde hace 8 años es periodista y ahora le toca cubrir sobre un acontecimiento histórico mundial: COVID-19. “Nosotros, los periodistas, al igual que el personal de sanidad, estamos en la línea de batalla. Estamos expuestos y ejercer en esta época es difícil”, dice. “En casa tengo familia que me espera y, a veces, no sé qué pasará conmigo al salir por la puerta. La realidad también se ha vuelto dura”.

