La declaratoria de estado de emergencia nacional por coronavirus en nuestro país incluyó entre sus principales medidas el cierre de fronteras y la suspensión de vuelos lo que dejó a varios compatriotas varados en diferentes partes del mundo.

Pese a que la Cancillería dispuso la realización de vuelos humanitarios para repatriar a varios conciudadanos, no todo pudieron volver al territorio peruano. Un grupo de, más de 100 peruanos, permanece en Sudáfrica desde el inicio de la cuarentena.

Según han informado dentro de este grupo de peruanos, hay personas de la tercera edad, menores y mujeres embarazadas que necesitan volver a reunirse con sus familias y por ello solicitan a las autoridades nacionales que los apoyen para gestionar su retorno.

Ellos han explicado que el Gobierno Peruano deberá, además, interceder ante las autoridades de Brasil, pues este país es una escala reglamentaria previa al ingreso a Perú.

“(...) A la fecha, Sudáfrica ya impuso las medidas obligatorias de cuarentena desde el pasado jueves 26 de marzo por un total de 21 días (si es que no lo extienden más), por lo que la vida en este país se irá complicando a medida que vayan pasando los días. Por su lado, Brasil también ha cerrado fronteras y no permitirá ingresar a personas cuyos países les hayan cerrado las fronteras (como Perú). Es decir, así logremos encontrar un vuelo que salga de Johannesburgo hacia Brasil para comenzar la travesía hacia nuestro país, por las medidas impuestas por el Perú no podremos hacerlo y continuaremos estando expuestos a las políticas cambiantes de Sudáfrica y Brasil”, explicaron a través de un comunicado.

