Nació para ser docente y de las buenas. Una profesora puneña de educación inicial que vive en la ciudad de Juliaca (Puno), viaja más de 60 kilómetros para llegar hasta la alejada comunidad de Milliraya, donde con todas las medidas de seguridad visita casa por casa de sus 13 alumnos para evitar que pierdan el año escolar.

Se trata de Eliana Mamani Miranda, quien al ver que los padres de sus alumnos normalmente no contestaban sus llamadas, decidió visitarlos para brindarles sesiones educativas por un máximo de una hora.

En ese tiempo tiene que enseñar a sus alumnos (3, 4 y 5 años) a dibujar, pintar y recortar, incidiendo principalmente en los hábitos de higiene y lavado de manos.

Esta admirable docente cuenta con 10 años de servicio en el magisterio como contratada, es la profesora que trabaja alejada de la ciudad y sus alumnos son niños de pueblos que desarrollan actividades agropecuarias.

Sin embargo, este año le tocó trabajar en el jardín de Milliraya, donde es unidocente y tiene a su cargo 13 alumnos. No puede reunirlos a todos en un solo lugar por las restricciones de la cuarentena, es por eso que adoptó las clases a domicilio.

CLASES A DISTANCIA

Eliana en la actualidad vive en la ciudad de Juliaca, capital de la provincia de San Román, intentó monitorear a sus alumnos través de Whatsapp, pero no tuvo buenos resultados.

"Los papás no ayudan a sus hijos... Yo estuve preocupada por saber si los niños estaban aprendiendo o no, por eso fui a visitarlos. Cuando llamo a los papás no nos contestan el teléfono”, refiere.

En ese sentido, Eliana se las ingenia, coge su motocicleta y viaja rumbo a Milliraya, que se ubica a 60 kilómetros de su vivienda. Cabe precisar que la condición económica de estos pobladores es precaria, la mayoría de ellos no cuentan con celulares de alta gama para recibir o enviar fotos y videos.

“No siempre es como clase presencial, pero estamos ayudando a nuestros hijos, escuchando radio el programa Aprendo en Casa, la maestra nos visita para ver si estamos apoyándolo”, refiere Héctor Lino Hilasaca, presidente de la Asociación de Padres de Familia.

La profesora Eliana hace estas visitas una vez a la semana, adoptó por no saludar con abrazo o beso y ahora lo hace con el codo.

