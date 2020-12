El momento actual de la pandemia por el coronavirus ha vuelto a preocupar. Lamentablemente, no es posible conocer con precisión la cantidad de contagiados por el COVID-19 debido a que el número de pruebas de descarte de la enfermedad que el Ministerio de Salud viene aplicando se ha reducido considerablemente.

De acuerdo a los cálculos de Marco Loret de Mola, director de MatLab, el promedio de esta semana ha sido de 13 mil pruebas, lo que significa que se aplicaron unos ocho tests diarios por cada distrito del Perú. En cambio, en agosto pasado, el promedio fue de 28 mil pruebas cada día a nivel nacional.

Una variable clave para aproximarse al estado de la pandemia es el porcentaje de positividad de infectados; es decir, del total de la población testeada por día se calcula cuántas personas arrojan un resultado positivo.

“Si empieza a subir la positividad, empiezan a subir también la cantidad de fallecidos y hospitalizados. Esa cifra se estaba manteniendo en un 5%, en algunos casos bajamos a 4%, pero nos han dado la mala noticia de que el jueves ha subido a 11%”, advirtió el especialista a Perú21.

Loret de Mola invocó a la ciudadanía para que “pelee cada punto”, siga manteniendo las medidas de seguridad y no crezcan más los contagios.

PANORAMA NACIONAL

Ragi Burhum, CEO de Amigo Cloud, explicó a este diario que otra cifra importante para estimar la gravedad de los contagios son las camas UCI.

“En Piura, por ejemplo, no hay camas UCI disponibles, pero no es el único lugar, hay otras regiones en la misma situación. ¿Cómo puedes decir que la cantidad de contagios ha disminuido si no tienes camas UCI disponibles?”, cuestionó el experto.

Por otro lado, de acuerdo a las cifras de muertes del Sinadef, Piura también ha presentado un incremento en los últimos 30 días. En otras zonas como Arequipa, Áncash e Ica, la cifra ha sido bastante oscilante).

Muertes en Piura. (Elaboración propia. Fuente: Sinadef)

Muertes en Áncash. (Elaboración propia. Fuente: Sinadef)

Muertes en Arequipa. (Elaboración propia. Fuente: Sinadef)

“Lo que me preocupa es que la gente se está olvidando que estamos en medio de una pandemia y que las tendencias de las cifras con relación al mes pasado han subido. ¿Están en modo alarmante? Todavía no”, consideró Burhum.

Para el experto, es urgente que el Estado identifique las localidades donde la tendencia vaya en aumento y se apliquen más pruebas moleculares para tener una certeza de la situación real y así tomar las medidas para controlar la propagación del virus.

“También hay que asegurarnos de que haya un sistema hospitalario que pueda aguantar un incremento de contagios. No nos podemos quedar sin camas”, finalizó Ragi Burhum.

DATOS

Ragi Burhum y un equipo de expertos ha desarrollado la web opencovid-peru.com, donde publican análisis y gráficas del estado de la pandemia en nuestro país.

De acuerdo al promedio de positividad de pruebas moleculares del Minsa, Huánuco tiene 33%, Lambayeque 32%, Ica tiene 29%, Piura 14%, Amazonas 17%.

El promedio de positividad de contagios en Áncash está en 19%, Junín tiene 13%, Huancavelica 15%, Cusco 12%. Estos resultados son entre el 2 y el 9 de diciembre, según el Minsa.

