El presidente de la Federación Médica de Piura, Arnaldo Vite, señaló que esta región “está camino a convertirse en el nuevo Loreto” debido al incremento de casos de coronavirus y la baja del personal médico.

Las cifras son preocupantes en este departamento. El reporte del Ministerio de Salud (Minsa) indica que van 2,830 casos positivos y 313 fallecidos, lo que significa una letalidad de 11.06%, la más alta del país. “En Piura, la curva no baja y si se rompe el aislamiento en medio de ese crecimiento, será peor. La letalidad nos indica que no podemos atender adecuadamente a nuestros pacientes y por eso se están muriendo. Casi no tenemos camas UCI, ventiladores, oxígeno ni medicamentos”, declaró a Perú21.

Para Vite, esto se debe a la mala gestión del Gobierno Regional para enfrentar la pandemia y la gran cantidad de personal de salud que ha sido infectado. “Son 61 médicos que han dado positivo y otros 20 fueron enviados a sus casas por haber tenido contacto o ser personas en riesgo”, dijo.

El decano del Colegio Médico de Piura, Arnaldo Lachira Albán, por su parte, pidió que se declare en estado de desastre sanitario a la región para que el Ejecutivo envíe mayor cantidad de recursos para atender la pandemia.

Este diario buscó la declaración del director regional de Salud, Víctor Távara, pero al cierre de esta edición no respondió las llamadas ni los mensajes al WhatsApp.

DATO:

-En Piura, el hospital de nivel II Santa Rosa atiende exclusivamente a pacientes de COVID-19.

-El miércoles, se instaló un hospital de apoyo en el estadio Campeones del 36 de Sullana para recibir a infectados con coronavirus.

