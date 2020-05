Juan José Díaz Dios, alcalde de Piura, se pronunció respecto a la propuesta del Comando de Operaciones COVID sobre una inmovilización total en esta región ante el significativo número de casos de personas con coronavirus.

La autoridad edilicia señaló que esta propuesta podría generar un conflicto social que no podría ser contenido pues, además, no cuentan con los agentes policiales y militares para realizar las labores de contención de la población.

“No estamos de acuerdo(...) En primer lugar porque nuestra Policía y Fuerzas Armadas ya está reducida porque ya se enfermaron o están en cuarentena, entonces, no tenemos la capacidad para hacer respetar una cuarentena de ese tipo. En segundo lugar porque están solicitando una cuarentena de siete días por 24 horas (...) generaría esto un conflicto social muy grande, no descartándose saqueos y otros eventos que no se pueden controlar”, precisó.

Díaz Dios agregó que requieren un mayor número de pruebas rápidas para conocer cuántas personas han sido contagiadas de esta enfermedad.

De otro lado, se refirió al multitudinario cortejo fúnebre que acompañó los restos del alcalde de la localidad de Casa Grande fallecido por coronavirus y pese al estado de emergencia.

Sobre este tema, el burgomaestre lamentó el incumplimiento de sus paisanos, pero aseguró que solo fue un momento pues sí hubo intervención de la policía municipal para dispersar a esos pobladores. “Lamentamos que nos estemos haciendo famosos por eso”.

Decenas de personas se aglomeraron para participar de sepelio en Piura.