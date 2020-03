Ha transcurrido una semana desde que venció el plazo para que los peruanos que se encontraban en el extranjero puedan retornar al Perú. El pasado sábado 21 de marzo el Ministro de Defensa, Walter Martos, anunció el último día que el Gobierno Peruano permitía el retorno de peruanos en el exterior; sin embargo, más de 300 compatriotas continúan varados en Cancún, México, sin saber cuándo podrá habilitarse un vuelo humanitario que los retorne a casa.

Perú21 contactó con Milagros Suárez Villasís, quien partió a México por vacaciones junto a su pareja el pasado 13 de marzo a las 9 de la mañana y tenía programado el retorno para el sábado 21 a las 00:20 horas, dentro del plazo destinado por la emergencia sanitaria para poder volver al país. Pese a eso, Milagros y más de 300 peruanos no pudieron acceder a un vuelo, pese a tener boletos comprados, y tuvieron que quedarse varados en Cancún.

Suárez Villasis ha tenido que agruparse con otras dos familias para alquilar una casa, a través de Airbnb, para poder costear su permanencia en suelo mexicano; sin embargo, el no recibir noticias alentadoras de parte del embajador de Perú en México, a quién no ha logrado contactar personalmente pese a que hizo todo lo posible por ubicarlo, ha sumido a estos peruanos en la incertidumbre y la desesperación.

Milagros cuenta que permaneció dos días en el aeropuerto esperando por su salida. “El día 20 y 21 estuve en el aeropuerto y Latam no aperturó sus vuelos. Vi partir vuelos de Air México, Interjet, Copa Airlines a países como Argentina, Brasil y Chile, pero nosotros no pudimos volver a Perú con nuestras familias”, relató vía telefónica.

Además, la peruana indicó que la labor de la embajada peruana en México hizo listas con todos los afectados y está entregando vales de comida y ayuda con hospedaje, pero ella pidió que se agilice la coordinación entre gobiernos y que las embajadas posibiliten el retorno de todas las familias, puesto que no cuentan con recursos para aguantar todo el plazo de aislamiento obligatorio ampliado por el presidente Martín Vizcarra hasta el próximo 12 de abril. “Lo que la mayoría queremos es regresar a Perú, no solo que nos den un ticket de compras, un vale de comida o hasta el hospedaje. Que la embajada gestione nuestro retorno”, implora nuestra compatriota.

“La mamá de mi pareja está grave y necesitamos retornar con nuestras familias. Aquí en México no se están tomando previsiones por el coronavirus, podemos incluso contagiarnos, y si eso pasa, ¿quién nos ayuda aquí?”, explica Milagros al borde del llanto. “El gobierno no está haciendo nada, ellos tendrían que estar gestionando nuestro retorno, somos más de 300 personas. El embajador no da la cara, solo hemos hablado con Daniel Quintana, del Consulado y no nos dicen cuándo podremos volver, no vamos a poder aguantar dos semanas más. Hay peruanos que pueden perder su trabajo y están sin dinero”, reveló.

Durante el estado de emergencia en Latinoamérica, varios países han tomado medidas de prevención para hacerle frente al brote de este nuevo virus, entre otras cosas, el cierre de fronteras en una de las acciones eficaces para evitar la propagación de esta infección; sin embargo, en casos excepcionales como estos, tal como indica Milagros: “¿Quién piensa en nosotros?”, pues no están en condiciones de poder cubrir sus gastos y solo esperan que se habilite un vuelo humanitario que les permita, incluso, cumplir con la cuarentena en territorio peruano.

