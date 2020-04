La pandemia del coronavirus en el país ha generado que varias empresas detengan su producción y caminen por la cuerda floja. Las compañías del rubro de cervezas artesanales no son la excepción y se han visto claramente afectadas por varios motivos.

Marco Málaga es el vocero de la agremiación Unión de Cerveceros Artesanales del Perú (UCAP) y, por medio de las redes sociales, esta agrupación ha hecho ver la delicada situación que atraviesa. De acuerdo con Málaga, se perderían millares de litros que estaban listos para ser vendidos y lo peor: estas pequeñas y medianas empresas podrían desaparecer.

LAS CADENAS DE PAGO SE HAN ROTO

Málaga nos indicó que, debido a que varios centros de entretenimiento han cerrado producto de la cuarentena, ya no tienen cómo pagar a sus proveedores. “Todas nuestras ventas son a crédito, para nosotros, no existe la venta al contado”, señala a Perú21.

De acuerdo con el vocero, casi el 90% de los ingresos que perciben estas cervecerías provienen de, por ejemplo, bares, restaurantes y discotecas. Sin aquel dinero no tienen cómo solventar los sueldos de sus trabajadores porque “prácticamente, vivimos de las ventas semana a semana”.

La Unión de Cerveceros Artesanales del Perú estima que existen 500 puestos de trabajo directos en las cervecerías que están en peligro de desaparecer. Además, apuntan que se han perdido mas del 20% de estos empleos tras más de un mes de paralización comercial.

Ante este peligro inminente, el vocero de esta agrupación dice con temor : “podríamos desaparecer”. Esperan respuesta del Ministerio de la Producción, pese a que a mediados de marzo, ya han expuesto su situación a esta cartera.

“La mayoría de nuestros asociados tienen cuentas por cobrar que en muchos casos ya son incobrables. Los restaurantes y bares serán los últimos en abrir tras el levante de la cuarentena porque no son considerados como primera necesidad y eso es un gran problema para nosotros", replica.

En las plantas donde se preparan estas cervezas participan en promedio 5 personas.

CERVEZA TIRADA AL TACHO

La singularidad de esta cerveza artesanal es que no es preparada con preservantes. Por ello, su caducidad no se extiende como es el caso de las industriales o como otro tipo de bebida alcohólica como el vino o el whisky. Si esta cerveza no se vende pronto, se estaría tirando a la basura: “Nuestro producto es altamente perecible porque no es pasteurizada”.

Málaga acota que varios litros de cerveza han quedado estancados en distintos procesos: preparado, distribución y venta: "En total, tenemos 5 a 6 meses de stock en diferentes puntos de la cadena de abastecimiento y que corren peligro inminente de descarte”.

"Espero que nos dejen vender nuestro stock que aún sirve", dice el vocero de la Unión de Cerveceros Artesanales del Perú (UCAP).

El panorama se agrava al tener en cuenta que estas cervezas han quedado estancadas en varios puntos de venta y aún no han sido pagadas por estos restaurantes, bares, cafeterías o centros de entretenimiento que le deben a estas cervecerías artesanales.

¿QUÉ PROPONEN ESTAS CERVECERÍAS?

Estas cervecerías artesanales que llegan a representar menos del 0.2% de la producción nacional de cerveza piden al gobierno poder vender al por menor los litros de cerveza que han quedado a la deriva.

¿Cómo? Málaga explica que se pueden abrir nuevos canales de reparto que puedan llegar a hogares peruanos y de esta manera, combatir el inicio de un mercado negro que, según él, venden cervezas artesanales sin regulaciones sanitarias y sin pagar impuestos.

Junto con la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), han planteado también cumplir con un protocolo sanitario para sus plantas de producción ya que para la fabricación no se necesitan varias personas. Todas estas actividades estaban fiscalizadas y supervisadas por la Dirección General de Salud (Digesa) antes de que empezara la emergencia nacional.

“Esperamos que el Ministerio de la Producción nos responda y nos dejen vender nuestro stock que aún sirve”, exclama en nombre de las cervecerías que representa y por las otras también.

DATOS:

Marco Málaga anunció que están evaluando la posibilidad de acogerse a la suspensión perfecta de labores si es que no encuentran otra solución a este problema.

En promedio, cada cervecería artesanal peruana genera entre 3 a 10 empleos directos.

Cada pequeña cervecería artesanal produce entre 20 a 50 veces más puestos de trabajo por litro que 1 cervecería industrial.

