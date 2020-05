Por Oscar Quispe y Delsy Loyola

Para enfrentar la pandemia del coronavirus, el Gobierno le encargó a la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC) la compra de 501 ventiladores mecánicos provenientes de China. El contrato se hizo con la empresa proveedora IQ Medical Services en abril.

El jueves pasado llegaron los primeros 31 equipos y así lo anunció el Ministerio de Salud (Minsa) en una nota de prensa difundida esa misma noche. Perú21 confirmó que los ventiladores fueron devueltos al proveedor porque no sirven para tratar a pacientes con COVID-19.

“Cuando nos llegó el brochure, calaba con nuestras especificaciones, pero cuando hemos hecho la verificación formal del equipo y los hemos abierto, lamentablemente nos dimos con la sorpresa de que no tenían la presión respiratoria que requeríamos”, señaló a Perú21.TV Juan Herrera Chejo, director general de Operaciones del Minsa.

Este lote de equipos iba a servir para aumentar las camas de UCI en los establecimientos de salud para atender a pacientes que requieran respiración asistida.

El 21 de abril, la ARCC le otorgó la buena pro a esta empresa para la adquisición de 31 ventiladores chinos marca Puao por US$1’255,500. El pago se realizaría una vez verificado el cumplimento de las “prestaciones pactadas”.

“Si hubiéramos pagado, la ARCC hubiera tenido más inconvenientes. Pero me dijeron que si no cumplen, no hay problema, porque aquí no hay perjuicio para el Estado”, indicó Herrera.

Pero el alto funcionario del Minsa sí acepta que hay un perjuicio para la salud de los cientos de pacientes infectados que requieren un respirador. El Minsa adelantó el jueves pasado que estos equipos iban a ser distribuidos al hospital de la Policía Nacional, a la región Lambayeque y a la ciudad de Yurimaguas. Ahora seguirán a la espera de los ventiladores.

OTRO LOTE

Este martes, llegó otro paquete de 20 respiradores comprados al mismo proveedor IQ Medical Services. Herrera indicó que los ingenieros del Minsa realizarán hoy la evaluación de campo para verificar que cumplan las especificaciones para coronavirus.

Si los ventiladores pasan la evaluación, deberán ser entregados al Comando de Operaciones COVID-19 para su distribución.

“Hasta ahora no nos han dado nada y ya tomamos otra medida de contingencia para mantener el crecimiento de camas UCI”, indicaron fuentes del Comando.

En tanto, Juan Herrera señaló que, independientemente de la compra de estos equipos, se está trabajando para rescatar ventiladores en todo el país para que puedan ser usados por pacientes.

“Hemos traído ventiladores de todo sitio, los estamos reparando y nos está sirviendo de colchón. Por eso probablemente ahora hemos tenido la postura dura de decir que no nos sirven”, dijo.

