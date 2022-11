La ministra de Salud, Kelly Portalatino, anunció que el jueves primero de diciembre se realizará una conferencia de prensa debido al aumento de casos Covid-19 a nivel nacional, lo que para muchos especialistas infectólogos ya sería una quinta ola.

“Las cifras siguen aumentando y eso es por descuido de todos los peruanos que no estamos siendo responsables. Necesitamos tomar acciones, vamos a evaluar estas medidas, si van a regresar o no. Pero no podemos bajar la guardia”, dijo la titular de Salud a la prensa.

Sobre una posible crisis sanitaria debido a la alza de casos, la ministra aseguró que hay abastecimiento de pruebas moleculares, plantas de oxígeno, camas UCI (Unidad de Cuidados Intensivos) operativas y laboratorios que “están alertas a cualquier urgencia”.

Responsabiliza a jóvenes

La ministra Portalatino tildó de irresponsable a los jóvenes y asistentes que acuden a los centros de esparcimiento tales como los conciertos, pues se ha convertido en una fuente de contagio.

Actualmente, los centros de descarte del SARS-Cov2, se han llenado con cientos de personas que presentan síntomas de resfrío o problemas en el sistema respiratorio.

