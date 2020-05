Los médicos peruanos ya no aguantan más. Están cansados de las continuas marchas y contramarchas que, por estos días, se han venido dando en el Ministerio de Salud (Minsa), que se encuentra a cargo de Víctor Zamora, quien asumió sorpresivamente el mando de dicho sector el 20 de marzo, en plena pandemia de COVID-19, en reemplazo de Elizabeth Hinostroza.

El nuevo coronavirus SARS-CoV-2 comenzó a circular en Brasil hacia el 4 de febrero, según estudio que usó una metodología estadística con base en...

Una muestra de esto es el cambio de opinión que súbitamente se produjo ayer sobre la obligación de usar guantes en mercados, supermercados, bancos y cualquier otro establecimiento de venta de alimentos no preparados, lo que quedó consignado en el Decreto Supremo N°083-2020-PCM.

“Lo de los guantes ahora está en revisión porque, como lo he venido diciendo, en el caso de la epidemia, todos los días tenemos nuevas informaciones”, sostuvo a menos de 24 horas de publicada la norma.

Después a esas declaraciones, el premier Vicente Zeballos anunció que se publicaría una fe de erratas para dejar sin efecto esta medida. Ello ocurrió momentos después. De paso, también se varió la medida del distanciamiento social –dispuesta en el decreto– y pasó en menos de 24 horas de dos a un metro.

Otro tema que ha generado el descontento de los galenos fueron las polémicas declaraciones que brindó el sábado, y que motivaron la renuncia del médico infectólogo Ciro Maguiña al comité de expertos que asesoraba al Minsa.

Aquel día, Zamora dijo: “Desde el punto de vista legal, constitucional, todos los profesionales son igual de ciudadanos que el resto de nosotros. Entonces, las decisiones éticas por las cuales se traslada a uno u otro son muy difíciles de tomar”, al referirse al traslado de médicos de Loreto, ciudad que viene atravesando una terrible crisis en su sistema de salud (ver página 16).

“Sus expresiones fueron desafortunadas, no distingue la prioridad del personal sanitario, que no solamente incluye a los doctores, sino también enfermeras, técnicos, intensivistas, que son irreemplazables. Si no entiende algo tan simple, entonces no merece estar en el cargo”, sostuvo a Perú21 Miguel Palacios, decano del Colegio de Médicos del Perú.

Sobre el uso de guantes, el galeno manifestó: “Los guantes no generan más seguridad, sino que dan una sensación falsa... El que no es confiable para cosas pequeñas no es confiable para desafíos más grandes”. Por eso, en términos médicos, para Palacios ya debería haber una segunda opinión en este sector; es decir, que Victor Zamora deje el puesto.

Palacios agregó que –por más paradójico que parezca– estas actitudes estarían evidenciando la falta de asesoría médica en el sector para afrontar esta emergencia sanitaria, que ya afecta a 68,822 personas en Perú y que ha causado la muerte de otras 1,961.

(GEC)

La indignación también se ha visto reflejada en el Comando COVID-19. Fuentes de dicho grupo de trabajo –uno de los más importantes que tiene el Minsa para hacer frente a esta enfermedad– enfatizaron que, al interior del mismo, no se percibe una buena relación con el ministro.

Sostienen que lo mejor sería refrescar la cabeza del ministerio. “El talento tiene un límite”, señalan. Además, indicaron que, hasta el cierre de esta edición, los 31 ventiladores mecánicos que llegaron de China aún no son entregados por el ministerio para su distribución.

Otra es la visión de Godofredo Talavera, presidente de la Federación Médica Peruana, quien pidió que el ministro Zamora ofrezca disculpas públicas, pero no cree que deba ser removido, pues eso podría generar inestabilidad.

En la misma línea opinó Susel Paredes, subgerenta de Fiscalización de la Municipalidad de Magdalena. Basada en su experiencia, afirmó que es adecuado retirar la obligatoriedad del uso de guantes en bancos y mercados porque los vecinos no entienden que se trata de un utensilio desechable y terminan transmitiendo más el virus a través de ellos.

En cuanto al cambio de ministro, sostuvo en su peculiar estilo: “No se cambia de caballo cuando se está en medio del río y lo estás cruzando, porque cuando tú cambias a un ministro, no solamente se va él, sino que se mueve todo”.

Tenga en cuenta

- Los decanos nacionales de los colegios profesionales de la salud rechazaron un posible cambio de Zamora.

- Jesús Valverde, de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva, dijo que el recurso humano “es de alto valor”. También criticó a Zamora.

Este video te puede interesar:

Minsa aprueba construcción de planta de oxígeno en Iquitos:

Coronavirus en Perú: se construirá una planta de oxígeno en Iquitos