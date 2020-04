Ante la falta de recursos económicos y trabajo para poder sobrevivir durante la cuarentena, cerca de 400 familias de Huancavelica y Ayacucho residentes en Ica, piden apoyo al gobernador regional y presidente de la Mancomunidad Regional de Los Andes, Maciste Díaz Abad, para retornar a sus lugares de origen.

Hombres, mujeres y niños que viven en el Barrio Chino del sector de Villacurí del distrito de Salas, en Ica, han sido afectados por la emergencia sanitaria, ya que la mayoría trabajan en la agroexportación agrícola, cuyas empresas se encuentran paralizadas por la cuarentena.

Según el dirigente, algunos emprendieron rumbo a sus lugares caminando por las chacras, pero en el camino se perdieron, retornando con sus equipajes. Los residentes vinieron a Ica para trabajar, a fin de comprar los útiles escolares a sus hijos, luego iban a retornaba a sus lugares de origen.

El dirigente expresó a los pobladores que ha solicitado al presidente de la Mancomunidad Regional de Los Andes y gobernador regional de Huancavelica, Maciste Alejandro Díaz Abad, para que brinde las facilidades a los huancavelicanos para retornar a sus lugares de origen, previamente que pasen el examen respectivo de COVID-19.

“Hemos pedido a nuestras autoridades para que nos ayuden, he solicitado al gobernador regional de Huancavelica y alcaldes para que nos faciliten el retorno a nuestra tierra, pero no tenemos respuesta. Me preocupa que mis hermanos se arriesguen caminando kilómetros, hay madres gestantes que tienen niños y bebes, ellos se van por donde sea a Huancavelica”, expresó el dirigente.

Por su parte, el director regional de Salud, Marcos Cabrera Pimentel, quien preside la Estrategia de Salud de la Mancomunidad Regional de Los Andes, aseguró que será intermediario ante el gobernador regional de Huancavelica, Maciste Díaz, para que facilite el retorno de los residentes a sus pueblos.

Refirió que coordinará con la autoridad regional, a fin de apoyar a los residentes que retornen a su tierra, siempre y cuando se respetará la estrategia sanitaria de cuarentena cuando lleguen a sus pueblos hasta que pasen las dos semanas.

