CORONAVIRUS EN PERÚ | ALERTA DE PANDEMIA | Últimas noticias de hoy 08 de abril EN DIRECTO sobre el coronavirus en Perú. En el Día 24 del estado de emergencia nacional y aislamiento social obligatorio decretado por el presidente de la República Martín Vizcarra para frenar el avance del coronavirus (COVID-19) que ya deja más de 1,4 millones de casos de contagios en 191 países y más de 83 mil muertos; el Ministerio de Salud anunció 2 954 casos positivos de 39 599 pruebas realizadas y 107 fallecidos en el Perú.

► CLICK AQUÍ PARA RETIRAR LOS S/2 MIL DE MI AFP Y CÓMO HACERLO PASO A PASO

► HOY INDEPENDIENTES RECIBIRÁN EL BONO DE S/380. CONOCE AQUÍ SI ERES UN BENEFICIARIO

► COLEGIO MÉDICO RECOMIENDA EXTENDER CUARENTENA POR TODO ABRIL

Con serenidad, aplomo, y mucha esperanza, el presidente Martín Vizcarra aparece todos los días, al mediodía, en pantallas para dar los anuncios de las nuevas medidas para contener la propagación del COVID-19. La población espera a esa hora para saber qué hacer en estos tiempos de crisis por esta pandemia.

Más allá del avance del coronavirus en nuestro país que uno quiere saber, el mandatario siempre exhorta a la ciudadanía no exponerse al contagio de este virus y, pese a ello, se sigue incumpliendo con las normas: a diario hay detenidos por no respetar la cuarentena.

Sin embargo, el presidente no se cansa de repetir a la gente que no salga de sus casas y muestra de ello es que este miércoles, al final de su mensaje, prácticamente suplicó a la población para que obedezcan y no se propague el coronavirus.

"Para terminar, un pedido que le hago a diario a todos los peruanos: por favor, si queremos tener éxito en este esfuerzo que estamos haciendo todos, cumplamos las indicaciones. Solamente en caso de emergencia salgan de sus viviendas. ¿Qué cosa es una emergencia? Me quedé sin alimentos, no tengo qué comer y tengo que ir a adquirirlo en un mercado o cuando tengo un problema de salud, obviamente, tengo que salir para atender o comprar una medicina. Evitemos salir, eso es todo el secreto para poder vencer a esta enfermedad, dijo Vizcarra.

NO PONGAS EN RIESGO LA SALUD DE TU FAMILIA

Este llamado a la conciencia no quedó ahí. Martín Vizcarra también dejó en claro que pensemos en nuestras familias.

“Dejemos al virus quieto donde está y si no nos movilizamos no nos van a contagiar. Si salimos vamos a poner en riesgo la salud de la familia. Hagamos ese esfuerzo, es sumamente importante para los días que quedan hasta el 26 de abril. Con el apoyo de ustedes, la proyección que tenemos va a tener los resultados que esperamos y que nos harán sentirnos orgulloso de ser peruanos", indicó para luego decirle gracias a todos.

En medio del Consejo de Estado para tomar acciones y contener la propagación del COVID-19, liderada por el presidente Martín Vizcarra, se anunciaron nuevas medidas; el gobierno peruano informó la ampliación de la cuarentena por dos semanas más hasta el domingo 26 de abril, pues los datos estadísticos que revelan los contagios por COVID-19 responden a seguir el aislamiento hasta bajar la curva.

“Se hace imprescindible extender el estado de emergencia por dos semanas. Se extiende hasta el domingo 26 de abril. Con eso garantizamos que el esfuerzo que hacemos los peruanos se pueda sostener y mantener en el futuro”, dijo Vizcarra.

Los distritos de Lima con más casos de infectados con COVID-19

Las cifras de contagios y muertes van en aumento cada día y, sobre todo, en Lima. Hace unos días, el ministro de Salud, Víctor Zamora, mencionó que la proyección del Gobierno es que la curva de población contagiada por el coronavirus alcance su punto máximo hacia el lunes 13 de abril aproximadamente.

Según un informe del Centro Nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud, los distritos limeños que tienen más contagios son Jesús María (475), Cercado de Lima (385), Miraflores (109), San Borja (100), La Victoria (78), San Martín de Porres (72) y El Agustino (84).

A continuación la tabla con los contagios de COVID-19 en los distritos de Lima hasta el 07 de abril 2020.

Lima: Casos por distritos.

HOY independientes recibirán el bono de S/380

¿CÓMO SABER SI ME CORRESPONDE EL BONO?

Para conocer si accederá a dicho bono, debe ingresar a www.bonoindependiente.pe , página web que se habilitará en el transcurso de esta tarde. Al entrar deberá colocar el número y la fecha de emisión de su Documento Nacional de Identidad (DNI).

Si es beneficiario y tiene una cuenta en el Banco de la Nación, el bono le será depositado a partir del miércoles 8 de abril. Sin embargo, si no es cliente de la entidad bancaria en mención podrá crear un acceso a la Banca Móvil del Banco de la Nación por medio de su teléfono celular.

En ambos casos hará el retiro de su bono desde un cajero automático o agente autorizado cercano a su hogar del Banco de la Nación, evitando las colas en las ventanillas de las agencias.

¿CUÁLES SON LOS CRITERIOS QUE SE SEGUIRÁN?

Debe figurar en el Padrón General de Hogares (PGH) del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) con la clasificación socioeconómica de No Pobre .

Los hogares deben encontrarse en los ámbitos geográficos con mayor vulnerabilidad sanitaria , de acuerdo con el Ministerio de Salud (Minsa).

No ser beneficiarios de los programas Contigo, Juntos y Pensión 65 ni del bono otorgado #YoMeQuedoEnCasa del Midis.

Los miembros del hogar no deben estar en las planillas del sector público o privado, según la Planilla Electrónica del MTPE; ni tener un contrato con el sector público de acuerdo con la información del MTPE.

Los miembros del hogar deben tener ingresos menores a S/1,200, según la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria y la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.

Bono de S/380 soles por COVID-19

TE PUEDE INTERESAR

Coronavirus en Perú: Martín Vizcarra amplía la cuarentena hasta el domingo 26 de abril