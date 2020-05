El presidente de la República, Martín Vizcarra, se pronunció sobre el incremento de personas transitando en las calles pese al vigente estado de emergencia por la propagación del coronavirus.

Desde la Base de Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, el mandatario indicó que esto ocurre porque muchos peruanos no toman conciencia de la situación.

“¿Por qué hay más gente? Es un tema de responsabilidad de todos los peruanos. Ayer tuvimos reunión con algunos alcaldes. En comunicación con el gobernador de Piura, que me transmite un comunicado del Comando COVID-19 de Piura, me dice que para solucionar el problema, porque la gente no hace caso, es mejor poner toque de queda las 24 horas del días por una semana ¿Eso es solución? Eso no es solución”, señaló.

De acuerdo a Vizcarra, los ciudadanos no puede condicionar su comportamiento y cumplimiento de las normas a la presencia de las fuerzas del orden.

“No podemos poner el futuro en manos de las Fuerzas Armadas. El futuro está en manos de nosotros. ¿Voy a obedecer si hay Fuerzas Armadas o si hay tanques? ¿Así vamos a combatir una enfermedad? Es un tema de responsabilidad. Porque soy responsable, no salgo. Para cumplir las medidas no se necesita más militares ni más policías”, aseveró.

Asimismo, el presidente señaló el levantamiento del estado de emergencia no significa regresar a la “normalidad”

“Cuando salimos, no engañamos a la autoridad, sino a nosotros. Después vemos los hospitales en UCI abarrotados y vemos cantidad de personas fallecidas. ¿Por qué no relacionamos personas fallecidas con irresponsabilidad en la calle? ¿Hemos mejorado? Claro. No es que se levanta el estado de emergencia y regresamos al normalidad, ya no hay normalidad. Es una nueva convivencia”, sostuvo.

Martín Vizcarra también dejó en claro que al levantarse la cuarentena no habrá reuniones sociales para que no se propague el COVID-19.

“No es que se levante el estado de emergencia y ya no uso mascarillas en las calles o me voy a una fiesta. No hay reuniones sociales hasta que no esté derrotada esta epidemia con una cura o vacuna. Falta meses”, concluyó.

