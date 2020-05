En su reciente discurso ante la población, el presidente Martín Vizcarra detalló cómo ha sido el avance del coronavirus en torno al incremento de casos positivos confirmados desde que se inició la pandemia en el Perú, a inicios de marzo.

“El proceso de incremento gradual de casos positivos en el país, más o menos ha llegado la primera y segunda semana en el mes de mayo, a su parte más alta... pero lo que también coinciden los expertos y estudiosos en el tema, es que hay una figura especial en el Perú (en torno los casos de contagios confirmados)... que no va a ser una subida y bajada, sino que estamos en una meseta donde no suben más los casos pero todavía no disminuyen como quisiéramos", explicó el mandatario.

Según agregó el jefe de Estado no se trata de una meseta plana sino irregular, que tendrá una tendencia a la baja pero de forma “gradual, progresiva y lenta”.

Por ello volvió a reiterar su pedido a la población peruana. “Tenemos que colaborar mejorando el comportamiento individual y colectivo para lograr que el descenso de la meseta sea con la velocidad que todos esperamos”.

Destacó finalmente que fue oportuno el que el Gobierno haya decretado el estado de emergencia nacional a inicios de marzo. “Si eso no hubiera ocurrido, los casos que hoy estamos contando de hospitalizados y muertos, serían muchísimos más”, precisó.

VIDEO RECOMENDADO

El transporte interprovincial aún no está permitido, afirma Martín Vizcarra