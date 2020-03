Hoy lunes 23 de marzo se inició la entrega del bono de 380 soles destinado a las poblaciones vulnerables durante el estado de emergencia por el coronavirus, y ante los reclamos generados por la población, quienes aseguran que no todos las familias en situación de pobreza extrema han sido considerados dentro de este beneficio, el presidente Martín Vizcarra señaló que revisarán la base de datos.

Durante la conferencia de prensa en el octavo día del aislamiento social obligatorio, el mandatario explicó que “los padrones son la base y se hicieron por censos, ese dato base comienza en el 2003 y se viene actualizando año a año por los municipios. Son ellos los que enriquecen ese dato inicial. Creemos que este padrón que ha servido para dar una transferencia a 2 millones 700 mil hogares está bien pero no es perfecto, porque en alguna municipalidad no actualizaron como debieron y es por eso que hay quejas”, explicó Vizcarra.

“Son pocos los errores, por ejemplo, personas que ya murieron y no actualizaron la información, entonces no es que la familia se quede sin apoyo lo que va a hacer el Midis es buscar a otro miembro de la familia para recoger el bono. Si alguien cambió su dirección también debe reportarlo, porque no tiene que ir de distrito a distrito o de ciudad a ciudad para cobrar este bono. Tiene que estar cerca para que no tenga grandes traslados para evitar la congestión”, recomendó.

Incluirán más familias

“Hay hogares que no están dentro de este bono, lo reconocemos, por eso le hemos pedido un esfuerzo al Ministerio de Economía para identificar trabajadores independientes que no tienen los recursos suficientes para poder sortear estos 15 días de aislamiento que estamos haciendo para incluir más familias. Podemos incluir, por lo menos, 500 mil familias más. Y durante esta semana se hará un nuevo listado en donde se van a incorporar", detalló el presidente, a la vez que reconoció que hubieron errores durante esta primera lista; sin embargo, solo afectó a un 1% del total calculado. “Estos errores hay que corregirlos, pero no dejemos sin esta subvención a estas familias que lo necesitan”, reconoció el mandatario.

Mañana martes podrán cobrar el bono en el Banco de la Nación

A su turno, Ariela Luna, titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, indicó que el bono de 380 soles empezó a pagarse hoy en la banca privada en Lima y Callao, y que a partie de mañana se podrá cobrar en el Banco de la Nación. “Las personas reciben en el aplicativo un día y un lugar para evitar las aglomeraciones. No tienen que ir al banco a preguntar si reciben el beneficio”, apuntó.

