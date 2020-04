Pregunta de Perú21: ¿Cómo se va a reparar el problema de las aglomeraciones en los mercados ocasionando tremendos focos de contagio? Estas se han producido a partir de la decisión de dictar días de aislamiento total. ¿Consultó con psicólogos sociales, con antropólogos para evaluar cuál sería la reacción ciudadana frente a la cuarentena?

Presidente Vizcarra: Mire, como lo hemos comentado en reiteradas oportunidades, la situación inédita que estamos viviendo en el Perú y en el mundo por esta pandemia que algunos expertos y especialistas la comparan con la gripe española de inicios del siglo pasado... algunos se van mucho más atrás. Lo que queda absolutamente claro es que cada decisión que vamos tomando la vamos haciendo en función del aporte, de la evaluación, de la sugerencia de distinguidos profesionales en las diversas materias. Pero la evaluación del resultado de la medida solamente se hace con resultados medidos objetivamente después de tomada. No existe para nada una seguridad de que una medida va a tener exactamente como resultado el objetivo que habíamos propuesto. En términos generales, estamos yendo según lo que habíamos planificado, pero en el proceso hay que hacer ajustes. La recomendación de que jueves y viernes de la Semana Santa, que normalmente siempre son feriados, sea de inmovilización total obligatoria, iba en el sentido de ajustar más la inmovilización también del virus. Esto ha generado sí, lo tenemos que ver porque lo hemos visto, una mayor concentración en los días previos, principalmente en los centros de abastos, en los mercados, en los centros comerciales. Entonces, se está evaluando cómo va a afectar, (haciendo) el análisis comparativo general de la semana de inmovilización. Pero lo que queda, y hemos tomado ya la decisión, de que en las dos semanas restantes solamente los dos domingos posteriores son los que van a tener inmovilización obligatoria. Pero seguramente la mayor afluencia que puede haber habido, que lo estamos analizando y recabando información de manera objetiva, en los días previos, va a ser largamente compensada con la inmovilización total que se van a dar mañana jueves (hoy) y pasado mañana viernes.

La respuesta del presidente no permite conocer la estrategia diseñada por el Gobierno antes de dictar medidas extremas que afectan el ánimo y el comportamiento de la población. Perú21 no entiende cómo la inmovilización total obligatoria del Jueves y el Viernes Santo podrán compensar la sobreexposición al contagio a la que se sometieron las mujeres que acudieron masivamente a los mercados populares el martes anterior. El consejo de profesionales conocedores de la conducta social, las necesidades y las tradiciones de nuestra sociedad es fundamental para la toma de decisiones; todo indica que los médicos y los policías que influyen actualmente en ellas no conocen de estas materias.