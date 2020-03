El gobierno peruano anunció la compra de 1 millón 400 mil pruebas rápidas para detectar el coronavirus (COVID-19) a empresas chinas para complementar las pruebas moleculares que se vienen realizando hasta hoy.

Perú21 pudo conocer que la adquisición de los nuevos test fue hecha a través de las empresas proveedoras Nipro Medical Corporation Sucursal del Perú y Multimedical Supplies S.A.C. Las órdenes de compra fueron notificadas a ambas el pasado 21 de marzo.

Dichos proveedores cuentan con Resolución Directoral de Autorización Sanitaria de Funcionamiento emitida por la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) del Ministerio de Salud (Minsa).

Las empresas fabricantes de estas pruebas son Zhejiang Orient Gene Biotech Co. Ltd. y Core Technology Co. Ltd., ambas ubicadas en China. Ninguna de ellas es la que proveyó a España de test fallidos.

Esta tarde, el gobierno de China informó que los kits que adquirió España fueron fabricados por la compañía Shenzen Bioeasy Biotechnology, que no contaba con licencia.

Pruebas rápidas en Perú

En nuestro país, fuentes del Ejecutivo informaron que la primera entrega de las pruebas rápidas que adquirió el gobierno se realizará a través de dos vuelos solidarios. La llegada está programada entre el 27 de marzo y el 4 de abril, en entregas progresivas.

En ese primer periodo, se completará la llegada al Perú de las primeras 630 mil pruebas. Las 771 883 pruebas restantes están programadas para la segunda quincena de abril.

