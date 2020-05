Dejarán la seguridad de sus hogares en Lima para ejercer su vocación de servicio en plena pandemia y arriesgando sus vidas. Un total de 51 profesionales, entre médicos, enfermeras y técnicos, abordaron el pasado jueves un avión de la Fuerza Aérea para sumarse a la lucha contra el coronavirus en Iquitos.

Los integrantes del equipo respondieron la convocatoria de EsSalud y aportarán con sus conocimientos en la primera línea de defensa del hospital de campaña instalado temporalmente en la región Loreto, donde en las últimas 48 horas se ha reportado dos médicos y un bachiller de medicina fallecidos por COVID-19.

El grupo −conformado por 21 doctores, 18 enfermeras, 3 técnicos de enfermería, 4 químicos farmacéuticos y 5 tecnólogos−, viaja confiando en que el Gobierno garantizará su seguridad y pese a que los números de esta zona de la selva no son alentadores: el último conteo arrojó 1502 contagiados y 62 víctimas mortales.

La gran mayoría de médicos y enfermeras que se han sumado a la iniciativa de EsSalud son jóvenes promesas que quieren hacer un cambio durante la pandemia.

Así lo resalta el decano del Colegio Médico, Miguel Palacios, quien advierte que el sistema de salud está al borde del colapso y que lo que más hace falta son más manos dispuestas a ayudar.

Perú21 conversó con tres peruanos que decidieron partir al interior del país junto a esta brigada.

Jeysson Silva, médico

Orgulloso sanmarquino. El doctor Jeysson viene de una familia que sirve al Perú: su mamá es auxiliar de enfermería y sus tíos policías.

“Tengo 29 años. Soy sanmarquino, promoción 2013. He querido apoyar a mi país desde el inicio de la pandemia, pero cuando me iban a entregar mi título inició la cuarentena y los trámites se suspendieron. Afortunadamente, logré solucionar mis trámites y postulé a una convocatoria. Un día me llamaron para decirme que me iba a Loreto. Mis papás se preocuparon. Ellos sabían de mis intensiones de querer ayudar, pero no pensaban que me iba a ir tan lejos. Mi mamá es auxiliar de enfermería del Hospital de Policía, tiene 56 años y es asmática. Es mi ejemplo. Si ella, con su edad, apoyaba durante la emergencia, ¿por qué yo no voy a hacerlo? Más que mi vida me preocupa la de mi madre, pero esa es parte de nuestra vocación y yo la entiendo. Durante siete años he recibido una formación de calidad y he desarrollado la voluntad de querer ayudar. Aunque sé que estoy expuesto, me corresponde retribuir a la sociedad porque yo he estudiando en una universidad pública”.

El doctor está listo para nuevos retos y cuenta que otros compañeros de la Universidad Mayor de San Marcos han viajado a Lambayeque.

Despedirse de la familia en Lima fue difícil. (Foto: EsSalud)

Milagros Ferrer, médico

La doctora se tituló recientemente como médico cirujano y agradeció a su mamá Angélica por el logro obtenido.

“Tengo 29 años. En Lima dejo a mi mamá y a mis tíos. Desde niña siempre he deseado ser médico y siempre me ha gustado ayudar a la población, pero jamás se me cruzó por la cabeza que mi primer trabajo fuese en una pandemia. Es mi primer año fuera de la universidad y estoy enfrentando una crisis a nivel internacional, tengo sentimientos encontrados, pero a la vez es una oportunidad que nos brinda la vida para aprender. Decidí viajar porque en las regiones siempre se ha carecido de profesionales de la salud. Cuento con una gran fortaleza porque me siento segura con los estudios que recibí dentro de mi formación universitaria. Me preocupa que todavía haya varias universidades, especialmente de provincia, que todavía no implementen el sistema digital para la titulación de sus médicos egresados. Somos casi 3500 médicos egresados de las más de cuarentea facultades de medicina. Faltan cerca que 1200 que acaben sus trámites administrativos y se sumen a la lucha”.

Los doctores Jeysson y Milagros, antes de subir al avión Hércules de la Fuerza Aérea que los trasladaría a Iquitos.

Yeny Rodas, enfermera

Yeny Rodas asegura que las enfermeras tienen una gran vocación de servicio y esa fue la razón por la que ha viajado a Loreto.

“Tengo 34 años. Los enfermeros estamos formados para batallar contra este enemigo invisible. En nuestro chip está la palabra servir y en estos momentos, la población nos necesita. En Lima, yo vivo con mi mamá, que tiene 70 años y sufre de hipertensión. Durante todo este tiempo hemos permanecido aisladas. Tomé la difícil decisión de separarme de ella. Antes de abordar el avión hacia Iquitos, pensé en que esto que hago forma parte de mi vocación. Si el gobierno defrauda a sus enfermeras nos vamos a quedar­­­ sin personal. Confío que cumplirán con darnos un seguro de vida y la indumentaria adecuada. Somos soldados y tenemos que estar armados. Pienso que también es importante el autocuidado. ¿Si nosotros no nos cuidamos, quién va a cuidar a la población? Estoy trabajando aquí y al mismo tiempo avanzo mi Serums. Será una experiencia riesgosa que me hará ganar confianza. A mis colegas les diría que se informen bien sobre bioseguridad y que estén preparadas”.

Antes de partido a Loreto lejos de los suyos.

Tenga en cuenta:

- El primer hospital de campaña en Loreto, de EsSalud estará ubicado en el campo de fútbol del Hospital III de Iquitos. Contará inicialmente con 50 camas para pacientes con sintomatología leve y moderada, además de 10 camas para servicios intermedios.

- Entre el domingo 3 y lunes 4 de mayo, en Iquitos se reportó la muerte de los médicos Rafael García Dávila (Minsa) y Raúl Argúmedo Castillo (EsSalud). Las causas fueron las complicaciones del COVID-19, entre ellas la falta de oxígeno. También del bachiller de Medicina, Martín Torrejón Ríos.

- Debido al número de contagios, el Colegio Médico del Perú ha pedido un puente aéreo para el traslado de médicos graves con COVID-19.

- El Colegio Médico ofrecerá colegiatura virtual a los entre 3 mil médicos peruanos y 3 mil 800 que egresarán durante este año.

