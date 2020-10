El exviceministro de Agricultura, Jaime O. Salomón, se refirió a la actual situación que atraviesa el agro en el Perú debido a la pandemia por el coronavirus que también ha afectado a dicho sector. En ese sentido, cuestionó que actualmente no exista una agenda política agraria de consenso entre el Congreso y el Poder Ejecutivo, lo que demuestra que la agricultura está en problemas.

“El sector agricultura ya se encuentra en problemas. La campaña chica del año 2020 ya está por acabar y la campaña grande empezó en agosto. Estamos en octubre y el apoyo del Estado no llega a los verdaderos artífices de nuestro agro; capaz porque falta interés y conocimiento por cultura del agro. Al final los empresarios y los 32 millones de peruanos comemos gracias al trabajo del agricultor. Están hipotecando el futuro del Perú, con un ambiente político que ya está poniendo en riesgo la seguridad alimentaria”, sostuvo.

Asimismo, consideró que las medidas que el Ejecutivo adoptó desde marzo no han tenido efecto positivo, pese a que se ha advertido los problemas existentes y se ha recomendado soluciones.

“El Ejecutivo sin claridad del qué se debe hacer, el Congreso sin reaccionar, los gobernadores y alcaldías sin saber como ejecutar y sin dar frutos. Todos con común denominador: postergando el desarrollo (...) Simplemente han ofrecido dinero sin saber a quién llegará. Han dispuesto S/ 2,500 millones para el agro, 2,000 millones a través del FAE AGRO; y no saben como llegar a cerca de 800 mil agricultores. Mientras, el FAE AGRO aún no inicia proceso de licitación para ver que instituciones son las que van a ganar”, precisó.

Indicó que ante esta situación el agricultor ya se encuentra descapitalizado y lo que los peruanos venimos consumiendo es la cosecha del año pasado. En ese sentido, consideró que lo que actualmente se viene sembrando es lo que nos va a alimentar el próximo año, por ende, advirtió un riesgo de la seguridad alimentaria del 2021.

"Incluso un alto funcionario del Minagri tuvo que reconocer, ante la evidencia, que hay más de 2 millones de peruanos que ya están pasando problemas de alimentación. La constitución es clara, es su artículo 88 dice expresamente que el Estado apoya preferentemente el desarrollo agrario; pero no están haciendo nada pensado. Desde el Congreso el presidente de la comisión agraria no está coordinando con los ministerios pertinentes. No tenemos una agenda política agraria; aunque eso será cuestión del próximo congreso. Lamentablemente, la agenda de los actuales congresistas es una muy ajena a la del interés de los agricultores y de todos los peruanos”, añadió.

Asimismo, reiteró su propuesta para que el Estado con los fondos no ejecutados de los gobiernos regionales de casi 55 %, los fondos no usados por el Minagri - casi 60 %, y los 75 % no ejecutados por las alcaldías, sean usados en los próximos tres meses para que los municipios distritales compren directamente y sin intermediarios la cosecha de la primera campaña a los agricultores.

"Que generen almacenes de acopio, preparen la mercadería, instalen mercadillos itinerantes reales y que coordinadamente lleguen directamente a la población. Además, se evitará que los pocos mercados existentes sigan convirtiéndose en focos de contagio. En la campaña actual, además, los agricultores necesitan comprar semillas, limpiar canales de regadíos, limpiar la tierra; y ello no se está dando. Los fondos no están llegando a los agricultores, pero si a los intermediarios. Los líderes recién reaccionarán cuando su despensa esté vacía y se sumen a los miles de peruanos que hoy no comen por escasez de productos o de dinero”, sentenció.

