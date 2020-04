El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) descartó este martes que existan trabajadores penitenciarios contagiados de coronavirus.

A través de un comunicado, este institución aclaró las falsas afirmaciones que aseguraban que algunos agentes habían dado positivo a las pruebas de descarte de esta enfermedad.

“Hasta el momento no existe ningún trabajador penitenciario que haya sido declarado como positivo por parte del Ministerio de Salud (MINSA), única entidad acreditada para realizar la prueba de descarte denominada hisopado”, precisaron.

En la misma línea, lamentaron que se haya difundido información falsa al respecto pues, en medio del estado de emergencia nacional, este tipo de situaciones generan zozobra en la población penitenciaria y podrían incluso desencadenar hechos violentos al interior de los penales del país.

“Lamentamos que se difunda información que no se ajusta a la verdad, afirmando que dos trabajadores penitenciarios habrían dado positivo a la prueba del COVID-19, puesto que se genera alarma en la población penal así como en los trabajadores, quienes vienen laborando de manera ejemplar en todo los penales de país. En ningún momento se solicitó la versión del INPE (...)En la coyuntura en la que se encuentra actualmente el país, resulta irresponsable difundir información no corroborada o no acreditada, pues tal situación podría generar actos de violencia al interior de los establecimientos penitenciarios que podrían afectar la integridad de nuestros trabajadores y de los propios internos, situación que se ve agravada por los altos niveles de hacinamiento en que se encuentra el Sistema Nacional Penitenciario", explicaron.

VIDEO RECOMENDADO

Así funciona un respirador artificial. (AFP)