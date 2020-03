Los casos de coronavirus en el departamento de Piura se elevaron a tres, según reportó la Dirección Regional de Salud. La paciente es la cantante Angie Gonzales Macedo, imitadora en el programa ‘Yo Soy’ de la cantante Ruth Karina, quien se manifestó a través de su cuenta de Facebook luego de que la acusaran de querer abandonar la cuarentena tras enterarse que está infectada.

El director regional de Salud, Víctor Távara, precisó que su cuadro estable y que está aislada en un hotel de Piura, ciudad a la que viajó para cumplir una presentación. Cinco personas de su entorno también son evaluadas por la Diresa.

A Angie Gonzales, quien se contagió durante su viaje a España, le hicieron la prueba del hisopado el 13 de marzo en Lima. Sin embargo, al día siguiente viajó a Piura y participó en una yunza o cortamonte en el distrito de Catacaos, actividad a la que concurren gran cantidad de personas.

La tarde del domingo 15 de marzo, en tanto, al titular de la Diresa le notificaron sobre los resultados de la joven, por lo que coordinó con la Policía Nacional y la Fiscalía para ubicarla e informarle de su situación.

Angie Gonzales, por su parte, aseguró mediante un enlace en vivo a través de su red social que ella siempre acató las disposiciones del Ministerio de Salud luego de que le informaran que el resultado de su muestra era positivo, por lo que es falso que ella se haya querido escapar.

Asimismo, expresó que está preocupada por su situación, pues indicó que no es de Piura y que su familia está en Lima. También indicó que no presenta síntomas del coronavirus y que está preocupada porque no tiene el dinero suficiente para seguir pagando el hospedaje y para su alimentación, por lo que pidió el apoyo del Ministerio de Salud.

Imitadora de Yo Soy se contagio de coronavirus durante su viaje a España. (Foto: Facebook Angie Gonzales)

Al respecto, el gobernador de Piura, Servando García, manifestó que la joven actuó de manera irresponsable al viajar a Piura pese a haber estado en Europa y, por consiguiente, ser un caso sospechoso de COVID-19.

DATO

- Los otros dos pacientes con coronavirus en Piura también se contagiaron durante su viaje a Europa.