El presidente Martín Vizcarra lamentó que los ciudadanos no estén cumpliendo a carta cabal el aislamiento social obligatorio, debido a que ayer, jueves 26 de marzo, fueron detenidos 2.642 personas por no respetar la cuarentena impuesto por el gobierno para frenar el avance del coronavirus (COVID-19).

“La policía detuvo ayer (jueves) a 2642 personas por incumplir (la cuarentena). Es una cifra igual o más alta que otros días”, dijo el mandatario en el día 12 del estado de emergencia nacional.

Asimismo, Vizcarra "reiteró el llamado a la responsabilidad de todos los peruanos” para cumplir con la cuarentena y así no se propague el coronavirus.

►TOQUE DE QUEDA SE AMPLÍA EN TRES REGIONES

Un estudio realizado por Datum Internacional y Netquest durante la emergencia nacional reveló que el 92% de los ciudadanos están cumpliendo la inmovilización obligatoria.

“Hay un 8% de peruanos y peruanas que reconocen que no está cumpliendo. Esta guerra contra esta enfermedad la ganamos todos, pero todos juntos. No podemos darle una ventaja al virus de ese 8% que dice abiertamente que no están cumpliendo”, manifestó.

VIDEO RELACIONADO

Martín Vizcarra en el día 12 de Estado de emergencia