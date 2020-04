Últimas noticias de hoy 12 de abril EN DIRECTO sobre el coronavirus en Perú. En el Día 28 del estado de emergencia nacional y aislamiento social obligatorio decretado por el presidente de la República Martín Vizcarra para frenar la propagación del coronavirus (COVID-19) que ya deja más de 1,7 millones de casos de contagios en 192 países y más de 100 mil muertos; el Ministerio de Salud anunció 7 519 casos positivos de 76 506 pruebas realizadas y 193 fallecidos en el Perú.

Con relación al procesamiento de las muestras (moleculares y serológicas o rápidas) por coronavirus Covid-19, el Ministerio de Salud (Minsa) informa a la población lo siguiente:

1. Al 12 de abril de 2020 se han procesado muestras para 76 506 personas por Covid-19, obteniéndose, hasta las 00:00h, 7 519 resultados positivos y 68 987 negativos.

Personas muestreadas: 76 506

Pruebas moleculares: 31,234

Pruebas (serológicas) rápidas: 45,272

Negativas: 68 987

Pruebas moleculares: 25,467

Pruebas (serológicas) rápidas: 43,520

Positivas: 7 519

Pruebas moleculares: 5,767

Pruebas (serológicas) rápidas: 1,752

2. A la fecha, se tienen 815 pacientes hospitalizados con Covid-19, de los cuales, 134 se encuentran en UCI con ventilación mecánica.

3. Del total de casos positivos que cumplieron su período de aislamiento domiciliario, 1 798 ya se encuentran con alta médica.

4. Lima sigue siendo la región con el mayor número de infectados por Covid-19 a la fecha con 5 456.

Las siguientes regiones también presentan pacientes con Covid-19: Callao (596), Loreto (322), Lambayeque (355), La Libertad (110), Piura (104), Ancash (102), Arequipa (86), Tumbes (69), Junín (64), Cusco (59), Ica (58), San Martín (23), Amazonas (19), Ucayali (15), Ayacucho (11), Pasco (11), Cajamarca (11), Huánuco (10), Moquegua (10), Tacna (09), Huancavelica (09), Apurímac (05), Madre de Dios (03), y Puno (02).

193 FALLECIDOS POR COVID

5. Lamentamos informar que el Covid-19 ha producido la muerte de 193 personas en el país. Acompañamos a sus familiares en este momento de dolor.

6. Para evitar la propagación del Covid-19, el Gobierno ha decretado que la población debe mantener aislamiento domiciliario.

SE ELIMINA LA RESTRICCIÓN DE TRÁNSITO

Martín Vizcarra, desde Tumbes, dio a conocer la serie de nuevas medidas que el Gobierno está tomando frente a la crisis por la propagación del coronavirus en el país. En ese sentido, el presidente de la República aclaró que, la eliminación de la restricción de tránsito por sexo publicada hoy un decreto supremo en el Diario El Peruano, rige a partir de hoy lunes 11 de abril.

“Como hoy se ha publicado el decreto supremo, (sus cambios) son vigentes a partir de mañana sábado (...) Se toman medidas en función del objetivo que queremos alcanzar, que haya distanciamiento social, que no haya aglomeraciones y que, de esta forma, podamos lograr que el virus tenga la menor posibilidad de movilizarse. Cuando tomamos una medida que no logra ese objetivo necesariamente, no tiene sentido sostenerla y mantenerla”, aseveró el mandatario.

Martín Vizcarra advierte que peruanos irresponsables están llevando la muerte a sus hogares

¿QUÉ SECUELAS DEJA EL CORONAVIRUS EN LAS PERSONAS DADAS DE ALTA?

Los análisis arrojaron que los infectados tras superar el mal tienden a una reducción pulmonar o falta de aliento. Según la investigación, publicada por el medio DW, tras padecer el COVID-19, la gente sufre de un posible efecto tardío.

“En algunos pacientes, la función pulmonar podría disminuir entre un 20% y un 30% después de la recuperación”, reveló el médico Owen Tsang Tak-yin, director del Centro de Enfermedades Infecciosas del Hospital Princesa Margarita, ubicado en Hong Kong.

Según la información analizada, las tomografías muestran una “neblina lechosa y vidriosa” en los pulmones. Ante esta situación, los científicos analizan la aparición de una fibrosis pulmonar en la que el tejido conectivo del pulmón se inflama, pero este cuadro estaría asociado con una detección tardía del virus y algunas complicaciones durante el aislamiento.

¿POR QUÉ SIENTE LOS SÍNTOMAS DEL CORONAVIRUS SIN ESTAR ENFERMO?

El psiquiatra Enrique Bohórquez, presidente de la Asociación Psiquiátrica de América Latina y past presidente de la Asociación Psiquiátrica Peruana, señala a Perú21 que sí, pero aclara que las molestias no se deben a la enfermedad que ellos manifiestan sino a una “somatización”, un proceso que se define como la manifestación de síntomas físicos de un problema psicológico.

“En este grupo de personas los síntomas son reales y pueden llegar a confundirlos, haciéndoles creer que han contraído una enfermedad, como el COVID-19. Es decir que si el paciente refiere que le duele la cabeza, es porque realmente siente un dolor físico, solo que la explicación de este malestar no es fisiológica; aquí el cuadro clínico es causado por la ansiedad y preocupación”, explicó.

Imagen sobre el correcto lavado de manos.

MANDAMIENTOS DE LA OMS

1.- Lavar las manos frecuentemente con un gel antiséptico, o con agua y jabón, pues el virus puede transmitirse al tocar superficies contaminadas o a enfermos, por lo que esta acción reduce los riesgos.

2.- Limpiar regularmente determinadas superficies, como los escritorios en lugares de trabajo o en la cocina.

3.- Asegurarse de que la información sobre el COVID-19 procede de fuentes fiables, como las agencias nacionales de salud pública, profesionales médicos, o la propia OMS. Saber, por ejemplo, que la enfermedad suele comenzar con fiebre o tos seca, no con molestias nasales.

4.- Evitar los desplazamientos si se tiene fiebre o tos. Si se cae enfermo durante un vuelo, informar inmediatamente a la tripulación, y una vez en el domicilio, contactar con profesionales sanitarios, contándoles dónde se ha estado.

5.- Toser o estornudar sobre la manga del brazo (no sobre la mano) o usar un pañuelo que deberá ser inmediatamente tirado a la basura, para después lavarse las manos.

6.- Si se tienen más de 60 años o problemas de salud tales como una enfermedad cardiovascular, respiratoria o diabetes, hay mayor riesgo de caer gravemente enfermo ante un hipotético contagio, por lo que deben tomarse precauciones extra, evitando zonas concurridas o lugares donde podría haber contacto con potenciales enfermos.

Más de 100.000 muertos por coronavirus en el mundo. (AFP).

7.- En caso de sentirse mal, quedarse en casa y llamar a un médico o un profesional sanitario, que debería preguntar los síntomas, dónde se ha estado y con quién se ha tenido contacto.

8.- En caso de caer enfermo, quedarse en casa, separarse del resto de la familia, incluso al comer y dormir, y utilizar diferentes cubiertos y platos.

9.- Llamar al médico si se nota falta de aliento.

10.- En caso de vivir en una comunidad afectada, es comprensible sentir ansiedad. Buscar la manera en la que se puede ayudar en ella, y a la vez informarse de cómo garantizar la seguridad en lugares de trabajo, escuelas o lugares de culto.

