Perú







Fijan horario de atención en mercados mayoristas, minoristas, supermercados y bodegas a nivel nacional La atención en los mercados mayoristas será de 6:00 a.m. a 6:00 p.m. y en los minoristas, supermercados y bodegas desde las 7:00 a.m. a 4:00 p.m. En Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad y Loreto, en los minoristas será de 7:00 a.m. a 2:00 p.m.