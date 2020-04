Luego de que se anunció la entrega mensual de 380 soles a las familias más vulnerables, miles de peruanos ingresaron a la página web https://bono.yomequedoencasa.pe/WEB/ para verificar si les correspondía el subsidio que viene siendo entregado por el Gobierno durante el estado de emergencia con el fin de frenar la propagación del coronavirus.

“NO OBTUVE RESPUESTA”

Al no ser elegidos como beneficiarios, varios probaron con los nombres de todos los miembros de su familia. Grande fue la sorpresa de Juan Tagle Matto al enterarse que a su fallecido padre le correspondía el apoyo económico.

“Mi papá murió en agosto del año pasado. A mi mamá no le tocó el bono. Al poner el DNI de mi 'viejo’ por curiosidad, me extrañó un montón ver que a él sí le tocó. El dinero tenía como fecha de recojo el pasado 31 de marzo. Me comuniqué al 101, pero no tuve respuesta. Después, cuando fui a retirar mi CTS de un banco, aproveché para preguntar a una señorita del Midis. Le conté mi caso y me dijo que siguiéramos llamando. Sin encontrar respuesta, volví y otro chico me dijo que la línea ya no estaba habilitada. Me dio el correo consultas@midis.gob.pe. Envié bastantes mails, pero nunca me respondieron”, contó a Perú21.

Al no saber qué hacer exactamente, Juan le recomendó a su madre apersonarse hasta el mismo banco con los documentos que él creyó necesarios.

“Le dije a mi mamá que vaya. Ella fue con el certificado y el acta de defunción de mi papá. Los chicos de la agencia le dijeron que no. Según ellos, no tienen la autorización y que solo podían entregar a la persona beneficiara. Sin embargo, eso es imposible porque está muerto. Es ilógico. Ahora no sé qué hacer para que mi mamá tenga esa plata que necesita. No responden los canales que brindan y no hay nadie que dé atención personalizada que amerita estos casos”, aseveró.

“ME SORPRENDIÓ QUE LE TOCARA”

Lo mismo ocurrió con Maryuri Ávila Urrunaga, quien hizo público su caso en redes sociales luego de descubrir que su fallecida madre figuraba como beneficiara del bono en mención.

“Mi papá trabaja como taxista y es independiente. Él le pidió a mi hermana que verificara si le correspondía el subsidio. No le tocó. Como en las pasadas elecciones congresales extraordinarias mi mamá figuró en la lista votantes pese a que falleció hace más de un año, decidí poner su DNI en la página. Me sorprendió mucho que le tocara. Además, mi madre vivía conmigo y, en sí, no era parte de la población vulnerable por el estado de emergencia. Al igual que otros casos, el bono otorgado a mi mamá no tenía una fecha de entrega y el sistema decía que estaba en proceso”, precisó.

“Mi hermana fue al banco y le dijeron que llame al 101 para que el bono pase a su nombre. Ella ha llamado a diario y nadie contesta. Yo me encargué de enviar mails al correo que indicaron, pero nada. Luego que se hizo viral mi caso en Facebook, cientos de personas me escribieron y me comentaron que pasaban por situaciones muy similares”, agregó.

“MAMÁ TIEN MÁS DE UN AÑO DE FALLECIDA”

Ingrid Rosas Luque pasó por exactamente lo mismo que los dos primeros casos. “Vivo sola, soy separada y tengo tres hijos. Pensé que iba acceder al bono. Me dio curiosidad y, al digitar el DNI de mi mamá, me enteré que había accedido al subsidio. Ella tiene poco más de un año de fallecida. Tengo todos los documentos tramitados, certificado y acta de defunción”, dijo a este diario.

YA NO FIGURAN EN EL PADRÓN

Tras más de dos semanas con este problema, las familias afectadas no han encontrado respuesta alguna a través de el la línea 101 o el correo consultas@midis.gob. No obstante, ahora el inconveniente es otro: desde el sábado 4 de abril, los tres denunciantes informaron a Perú21 que sus fallecidos ya no figuran como beneficiarios en la página web https://bono.yomequedoencasa.pe/WEB/ y temen que el bono ya no pueda ser cobrado.

“Ahora mi papá ya no figura en el sistema. Verifiqué si el bono habían pasado a mi mamá, pero eso no ocurrió. La pregunta es: ‘¿Quién se queda con ese dinero?’. Estoy preocupado que no procesen a tiempo el cambio del titular o que simplemente nos lo quiten”, manifestó Juan Tagle.

“Mi mamá ya no es beneficiar, ni nadie de mi familia. Espero que al menos el dinero lo destinen a personas que realmente lo necesiten”, expresó Maryuri Ávila.

YA NO SE ENCUENTRAN EN EL PADRÓN DE BENEFICIARIOS

¿QUÉ DICE EL MIDIS?

Según explicó el pasado lunes 23 de marzo la ministra de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) Ariela Luna Florez, el bono no es por persona, sino por hogar. La titular del Midis indicó que su cartera de trabajo viene evaluando los casos para encontrar una solución y que el problema se originó porque muchas familias no tramitan en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) el acta de defunción que certifica el fallecimiento de la persona.

“Es cierto que hemos recibido muchas quejas. (...) Tenemos un call center (centro de llamadas) que es el 101. Por favor dirigirse ahí, donde podremos tomar el nombre y el DNI para rastrear el caso. Un caso son los fallecidos, hay mucha gente en el Perú que no llega a tener un acta de defunción. Por eso, no podemos rastrearlos como fallecidos. Para estos casos, el bono se va a mantener porque es por hogar y no por persona. Lo que vamos a hacer es, una vez se comuniquen con nosotros, cambiar a la persona autorizada para cobrar. (....) Hay casos que estamos evaluando y los vamos solucionar”, señaló.

No obstante, los tres casos expuestos por Perú21 cuentan con las actas de defunción correspondientes expedidas por el Reniec.

ACTAS DE DEFUNCIÓN

En respuesta a este diario, fuentes del Midis precisaron que “si hay casos de familias que sí cuentan con acta emitida por el Reniec, estas deben escribir con el detalle de su situación a consultas@midis.gob.pe”.

Sin embargo, el organismo público no brindó una explicación de por qué figuraban los fallecidos cuyos familiares sí tramitaron la partida de defunción correspondiente.

LÍNEA 101 SATURADA

Con respecto a la poca respuesta de los canales de comunicación, expresaron que se debe tener “paciencia”.

“Debido a la cantidad de consultas que hemos recibido, la línea 101 ha estado saturada, pero se está ampliando su capacidad. Contamos con más de 200 operadores y se ha ampliado el horario de atención desde las 8:30 a. m. hasta las 8:00 p.m., de lunes a domingo. Respecto al correo, se ha recibido más de 100 mil consultas, las cuales están siendo atendidas. Hay que tener paciencia. Tenemos a profesionales dedicados exclusivamente a esta labor, trabajando con las dificultades que la coyuntura impone”, resaltaron.

“FAMILIAS NO PERDERÁN EL BONO”

En el mismo sentido, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social aclaró que las familias no perderán el subsidio y, que terminado el aislamiento social obligatorio, tendrán 30 días hábiles para cobrarlo.

Además, destacó que viene trabajando en la programación de la entrega del bono para estos casos y que el mismo se informará debidamente por intermedio de sus canales oficiales.

“Estamos revisando cada caso de familias con dificultades para dar una solución. (...) Las familias no perderán este subsidio, podrán cobrarlo hasta 30 días después de culminada la emergencia sanitaria. (...) Se está evaluando la situación de cada familia para decidir qué otro miembro puede ser el responsable de cobrar el dinero. Al culminar este proceso, que no es sencillo, se programará la entrega y se les informará a través de nuestros canales oficiales. (...) El procedimiento se les informará oportunamente. Solo deben esperar”, concluyó.

Perú21 intentó ponerse en contacto con el Midis para encontrar una aclaración sobre los fallecidos que fueron removidos del padrón y que sus bonos aún no han sido reasignados a sus familiares; no obstante, no encontramos respuesta.

DEFICIENCIAS EN EL CENSO

Por su parte, el pasado lunes 6 de abril, el presidente Martín Vizcarra dio a conocer que aproximadamente más del 50% de los beneficiarios ya cobraron el subsidio.

“Estamos trabajando en todos los aspectos y atendiendo a la población. (...) Tenemos que hacer el esfuerzo para llegar a ellos. Se ha dispuesto un subsidio a 3 millones y medio de hogares. Se trata de un apoyo mensual de 780 soles. Como inicialmente el estado de emergencia era de 2 semanas, ahora se ha tramitado para que se haga entrega de la otra mitad de 380 soles. (...) Más o menos el 60% de esa población ya ha cobrado”, aseveró.

Asimismo, el mandatario indicó que existe voluntad política para realizar la transferencia del dinero a los beneficiarios, pero que hay complicaciones que se presentan en el camino que han atrasado el proceso.

“¿Por qué es tan dificultoso hacer la transferencia? Voluntad política hay, la decisión está tomada. El recurso existe, el dinero lo tenemos, lo difícil es la transferencia. De estos tres millones y medio de hogares, ni siquiera un millón tiene una cuenta bancaria. Esas deficiencias en el sistema no nos pueden generar inacción. Con mayor razón tenemos que hacerlo, a esas personas tenemos que llegar", manifestó.

Finalmente, Vizcarra señaló que los inconvenientes presentados en el padrón pueden haberse generado por “deficiencias en el últimos Censo”.

"Debemos hacer una revisión del padrón general y hacer un esfuerzo adicional para que, en esta semana, se incluya a los hogares vulnerables que no fueron considerados. Quizá por deficiencias en el último Censo. No se llegó a los hogares más alejados. Hay zonas de difícil acceso, pero no por eso dejan de ser peruanos. Si no llegó el Estado en su oportunidad para censarlos, llegaremos ahora. ¿Será complejo? Lo será. Nadie se puede quedar afuera”, concluyó.

