Un reportera de un canal televisión nacional se conmovió por la situación que viven más de 300 personas que pasan en las calles mientras esperan regresar a la región San Martín en medio de esta crisis que azota al mundo por el coronavirus.

Se trata de la periodista de Latina, Kalú Montoya, quien llevó comida para algunas familias que no ingerían alimentos hace dos días y tenían bebés.

“De verdad que esto nos parte el alma, no es fácil superar este tipo de situaciones”, dijo la reportera con la voz entrecortada.

Sigrid Bazán, desde en el estudio del noticiero 90 Mediodía, le agradeció a ella y a su equipo por su solidaridad con las personas que más necesitan en estos momentos.

Reportera se quiebra al entregar víveres a embarazada que duerme en la calle. [Latina]

La reportera, que le entregó una bolsa con pollo rostizado con papas, una botella de yogurt y agua, contó la dura situación que pasaba una de las mujeres embarazadas.

“Me comentaba más temprano que ha tenido dolores porque está durmiendo en el piso, no se está realizando el control médico y no se está alimentando adecuadamente. Este tampoco es gran alimento pero por lo menos le puede servir de algo”, dijo.

La señora, que tiene seis meses de gestación, relató que vive en la localidad de Naranjos, en la región San Martín. "Tenemos temor que nos lleven, nos encierren (en un albergue) y luego no nos den ninguna posibilidad de ir para allá. Si estamos acá quizá lleguen buses y nos puedan llegar, refirió a Latina.

